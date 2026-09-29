Barbara Palvin i Dylan Sprouse radosnu vijest podijelili su s pratiteljima na društvenim mrežama uz simpatičnu fotografiju
Barbara Palvin i Dylan Sprouse postali su roditelji djevojčice!
Barbara Palvin i Dylan Sprouse imaju razlog za slavlje, postali su roditelji djevojčice, a sretnu vijest podijelili su na Instagramu.
Na fotografiji manekenka pozira sa suprugom i njihovom novorođenom kćeri, odjevenima u dresove bejzbolske momčadi Los Angeles Dodgersa.
- Ove smo godine doslovno shvatili Praznik rada - napisala je u opisu 32-godišnja manekenka.
Par je još u svibnju objavio da očekuje prinovu, a Palvin je trudnički trbuh prvi put pokazala na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu. Nekoliko mjeseci kasnije otkrili su i spol djeteta. Sprouse je spol djeteta otkrio u prvoj epizodi svog podcasta 'Wildmen', koji vodi s prijateljem Brendanom Columbusom.
- Čekamo djevojčicu, čemu se jako veselim - rekao je tada glumac te je nadodao kako se posebno veseli ulozi oca djevojčice te se našalio da bez imalo ironije obožava čajanke.
Palvin je ranije otkrila da bi dolazak djevojčice mogao unijeti dodatnu dozu smirenosti u njihov obiteljski život. Par je tijekom trudnoće razmišljao o imenu za svoju kćer, a dok su čekali njezin dolazak, od milja su je zvali „principessa”, odnosno princeza na talijanskom. Manekenka je tijekom trudnoće redovito dijelila trenutke sa svojim pratiteljima, objavljujući fotografije trudničkog trbuha i detalje iz svakodnevnog života.
Barbara Palvin i Dylan Sprouse zajedno su od 2018. godine. Upoznali su se godinu ranije na jednoj zabavi, a njihova je veza s vremenom postala jedna od poznatijih ljubavnih priča među mladim holivudskim parovima. Sprouse je Palvin zaprosio u rujnu 2022. godine, no zaruke su javno potvrdili tek sljedećeg ljeta. U srpnju 2023. godine vjenčali su se u Mađarskoj, rodnoj zemlji poznate manekenke.
Godinu dana prije objave trudnoće, Palvin je javno govorila i o svojem iskustvu s endometriozom. U intervjuu za časopis 'L’Beauté' istaknula je kako ju je to iskustvo potaknulo da više pažnje posvećuje vlastitom zdravlju i potrebama svog tijela.
- To me učinilo svjesnijom i strpljivijom prema samoj sebi - rekla je tada Palvin.
U istom intervjuu govorila je i o odnosu sa Sprouseom. Istaknula je njegovu smirenost i smisao za humor te naglasila koliko joj znači što jedno drugome pružaju podršku, dok istovremeno svoj privatni život nastoje održati što normalnijim.
- Najbolje je imati nekoga tko ti je istinska podrška, ali te istovremeno drži čvrsto na zemlji - rekla je Palvin.
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