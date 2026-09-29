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Barbara Palvin i Dylan Sprouse postali su roditelji djevojčice!

Piše Maša Mai Čigir,
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Barbara Palvin i Dylan Sprouse postali su roditelji djevojčice!
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Foto: Stefanie Rex/DPA
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Barbara Palvin i Dylan Sprouse radosnu vijest podijelili su s pratiteljima na društvenim mrežama uz simpatičnu fotografiju

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Barbara Palvin i Dylan Sprouse imaju razlog za slavlje, postali su roditelji djevojčice, a sretnu vijest podijelili su na Instagramu.

Na fotografiji manekenka pozira sa suprugom i njihovom novorođenom kćeri, odjevenima u dresove bejzbolske momčadi Los Angeles Dodgersa.

- Ove smo godine doslovno shvatili Praznik rada - napisala je u opisu 32-godišnja manekenka.

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Par je još u svibnju objavio da očekuje prinovu, a Palvin je trudnički trbuh prvi put pokazala na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu. Nekoliko mjeseci kasnije otkrili su i spol djeteta. Sprouse je spol djeteta otkrio u prvoj epizodi svog podcasta 'Wildmen', koji vodi s prijateljem Brendanom Columbusom.

- Čekamo djevojčicu, čemu se jako veselim - rekao je tada glumac te je nadodao kako se posebno veseli ulozi oca djevojčice te se našalio da bez imalo ironije obožava čajanke.

The 79th Cannes Film Festival - Screening of the film "Karma" Out of competition - Red Carpet Arrivals
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Palvin je ranije otkrila da bi dolazak djevojčice mogao unijeti dodatnu dozu smirenosti u njihov obiteljski život. Par je tijekom trudnoće razmišljao o imenu za svoju kćer, a dok su čekali njezin dolazak, od milja su je zvali „principessa”, odnosno princeza na talijanskom. Manekenka je tijekom trudnoće redovito dijelila trenutke sa svojim pratiteljima, objavljujući fotografije trudničkog trbuha i detalje iz svakodnevnog života.

Barbara Palvin i Dylan Sprouse zajedno su od 2018. godine. Upoznali su se godinu ranije na jednoj zabavi, a njihova je veza s vremenom postala jedna od poznatijih ljubavnih priča među mladim holivudskim parovima. Sprouse je Palvin zaprosio u rujnu 2022. godine, no zaruke su javno potvrdili tek sljedećeg ljeta. U srpnju 2023. godine vjenčali su se u Mađarskoj, rodnoj zemlji poznate manekenke.

BAJKOVITO VJENČANJE Manekenka Barbara Palvin i Dylan Sprouse vjenčali su se u njezinoj rodnoj Mađarskoj
Manekenka Barbara Palvin i Dylan Sprouse vjenčali su se u njezinoj rodnoj Mađarskoj

Godinu dana prije objave trudnoće, Palvin je javno govorila i o svojem iskustvu s endometriozom. U intervjuu za časopis 'L’Beauté' istaknula je kako ju je to iskustvo potaknulo da više pažnje posvećuje vlastitom zdravlju i potrebama svog tijela.

- To me učinilo svjesnijom i strpljivijom prema samoj sebi - rekla je tada Palvin.

2022 Vanity Fair Oscar Party
Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

U istom intervjuu govorila je i o odnosu sa Sprouseom. Istaknula je njegovu smirenost i smisao za humor te naglasila koliko joj znači što jedno drugome pružaju podršku, dok istovremeno svoj privatni život nastoje održati što normalnijim.

- Najbolje je imati nekoga tko ti je istinska podrška, ali te istovremeno drži čvrsto na zemlji - rekla je Palvin.

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