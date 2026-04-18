Drama u domu poznatog glumca i manekenke! Sprouse svladao provalnika i držao ga na nišanu

Glumac Dylan Sprouse sukobio se s provalnikom u svom domu u Hollywood Hillsu u petak te ga je zadržao do dolaska policije. Sprouse i njegova supruga, manekenka Barbara Palvin, bili su u kući za vrijeme incidenta, no srećom nisu ozlijeđeni.

Prema izvješćima, incident se dogodio nešto poslije ponoći, a hitnu službu pozvala je Barbara Palvin. Nakon njenog poziva, 33-godišnji glumac, poznat po ulogama u Disneyjevim serijama, suočio se s uljezom na posjedu, fizički ga svladao i držao na nišanu do dolaska policijskih službenika.

Policija Los Angelesa brzo je stigla na mjesto događaja te uhitila osumnjičenika. Kako prenosi Daily Mail Online, par je odlučio da neće podnijeti prijavu za neovlašteni upad. Unatoč tome, vlasti su privele osumnjičenika jer je za njim već bilo raspisano nekoliko tjeralica. Izvor blizak paru izjavio je da su Dylan i Barbara bili "potreseni" događajem, ali nisu pretrpjeli nikakve fizičke ozljede.

Sprouse je vilu s četiri spavaće sobe i dvije kupaonice, procijenjenu na gotovo dva milijuna američkih dolara, kupio 2021. godine. On i Barbara Palvin u njoj žive otkako su se vjenčali u srpnju 2023. u njenoj rodnoj Mađarskoj. Njihova veza započela je nakon što su se upoznali na jednoj zabavi 2017. godine, a službeno su u vezi od lipnja 2018.

U mjesecima koji su prethodili ovom događaju zabilježen je porast provala u bogatijim četvrtima poput Hollywood Hillsa. U kolovozu 2025. godine losanđeleska policija povezala je provalu u dom Brada Pitta s nizom drugih napada iza kojih je stajala organizirana banda.

