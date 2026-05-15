Nakon glamura u Cannesu stigla potvrda! Barbara Palvin i Dylan Sprouse čekaju prvo dijete

Glumac Dylan Sprouse (33) i njegova supruga, supermodel Barbara Palvin (32), očekuju prvo dijete. Budući roditelji prošetali su u četvrtak crvenim tepihom na premijeri filma 'Histoires Paralleles' u Cannesu, a pažnju je odmah privukla Barbara koja je tijekom poziranja nježno držala ruku na trbuhu. Taj mali trenutak bio je dovoljan da krenu nagađanja kako slavni par skriva veliku vijest.

Potvrda je stigla nekoliko sati kasnije na Instagramu, gdje su podijelili fotografija među kojima je i snimka ultrazvuka. Čestitke su se odmah počele nizati, a među prvima su reagirali njihovi slavni prijatelji, uključujući Ashley Tisdale, kolegicu Dylana Sprousea iz serije 'The Suite Life of Zack & Cody', zatim bivšu zvijezdu Disney Channela Dove Cameron, Ninu Dobrev i Patricka Schwarzeneggera.

Njihova ljubavna priča traje već godinama, a vjenčali su se 2023. u Barbarinoj rodnoj Mađarskoj nakon pet godina veze. I tad su pokušavali zadržati dio intime za sebe. Manekenka je jednom priznala kako ju je frustriralo što su informacije o zarukama procurile prije nego što su ih sami željeli podijeliti s javnosti.

- Kad su neki ljudi pustili u javnost informaciju da smo se zaručili, naš PR tim je rekao: 'Hej, možda biste trebali objaviti nešto o tome ili razgovarati s ovim ili onim časopisom…' To me stvarno iznerviralo jer sam znala da mi gradimo našu priču. Zato sam jako sretna što smo to na kraju učinili na svoj način - rekla je.

Posljednjih nekoliko tjedana nisu im donijeli samo lijepe i uzbudljive trenutke. Prema pisanju stranih medija, par je nedavno proživio i neugodno iskustvo kad je nepoznata osoba navodno provalila u njihov dom na Hollywood Hillsu.

- S traumom se nosimo pomoću šala i zabave - rekla je Palvin za E! News.

- Smijemo se stvarima čim se dogode. U životu morate imati malo lakoće. Srećom, nitko nije ozlijeđen i nije bilo više nasilja od onoga što se već dogodilo. Tako da je sve u redu - dodao je Sprouse.