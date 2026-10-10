Baretovi fanovi okupit će se u Sopotu: 'Ponesite instrumente, odajmo mu počast pjesmom'

Obožavatelji Gorana Bareta organiziraju skup u Parku Vjekoslava Majera u zagrebačkom Sopotu gdje je Bare živio. Skup će se održati u nedjelju u 19 sati, a poziv na okupljanje objavljen je u Facebook grupi 'Goran Bare & Majke' uz vizual s porukom: Skup u čast Gorana Bareta - odajmo počast legendi hrvatskog rocka!

Foto: Facebook

- Dijelite u što više grupa, među što više ljudi da nas se okupi što više i da odamo našoj legendi počast kakvu je zaslužio, stoji u objavi, a organizator poziva sve da ponesu lampaše i glazbene instrumente.

- Okupimo se i odajmo mu počast onako kako najbolje znamo - pjesmom!, poručili su organizatori.

Goran Bare preminuo je u 62. godini, u snu, a u njegovom domu u zagrebačkom Sopotu pronašli su ga članovi benda. Fanovi su sinoć palili svijeće pred njegovom zgradom u Zagrebu te u vinkovačkom parku gdje je izložena lutka s likom legendarnog frontmena Majki, a mnogi poznati uputili su mu posljednje 'zbogom'.