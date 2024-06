Baš kao iz Baywatcha! Sydney Sweeney u kupaćem zajašila jet ski pa je provozala prijateljicu

Američka glumica Sydney Sweeney (26) uživa u novom domu u Floridi. Nedavno je kupila vilu pokraj oceana, a nije joj dugo trebalo da se skine u kupaći kostim. Fotografi su je tako fotografirali kada se na plaži zabavljala s ekipom.

Sydney je tako pokazala svoje zanosne obline pa se s prijateljicom odlučila provozati na jet skiju. Kada je primijetila fotografe, nagradila ih je širokim osmijehom.

U društvu je bio i zaručnik glumice, Jonathan Davin.

Vilu pokraj oceana platila je 13.5 milijuna dolara, 4.5 milijuna dolara manje od početne tražene cijene, kako prenosi Page Six.

Raskošna vila se prostire na 7720 četvornih metara, a u njoj se nalazi šest spavaćih soba, osam kupaonica, velika kuhinja, vinska soba koja može držati 520 boca vina te ogromni akvarij. U kući se nalazi i teretana i soba za igranje igrica. Fotografije vile pogledajte OVDJE.

