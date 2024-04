Sydney Sweeney je plesala bez grudnjaka pa poručila: 'Žao mi je što imam sjajne grudi...'

Američka glumica Sydney Sweeney (26) podijelila je niz fotografija i videa na svom Instagramu pa oduševila pratitelje. Bila je na odmoru u Meksiku s prijateljima te pokazala kako je uživala. Na snimci koju je podijelila je plesala uz mariachi bend, u topu i suknji, bez grudnjaka.

Potom je podijelila i fotografiju na kojoj je pozirala u sivoj majici dugih rukava, čiji je natpis privukao pažnju. 'Žao mi je što imam sjajne grudi', pisalo je. 'Je li ti stvarno žao?', pitali su ju pratitelji, a neki su njezinu objavu shvatili kao 'poruku hejterima'. Među fotografijama su se našle i njene fotke u bikiniju, kao i fotografije njezinog društva.

Foto: Instagram

Podsjetimo, nedavno je producentica Carol Baum kritizirala Sydney te rekla da 'nije lijepa' te da 'ne zna glumiti'. Komentirala je i romantičnu komediju 'Anyone But You', u kojoj Sweeney ima glavnu ulogu te rekla da je film 'negledljiv'.

Njezina je izjava naišla na brojne negativne komentare, a oko svega su se oglasili iz Sydneyjinog tima. Rekli su da je izrazito tužno što je Baum 'napala drugu ženu' te da je ponašanje producentice 'sramotno'.