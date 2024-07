Baš prigodno! Pogledajte što su Blake i Gigi obukle za premijeru filma 'Deadpool & Wolverine'

Glumica Blake Lively i model Gigi Hadid dobro su se pripremile za premijeru filma 'Deadpool & Wolverine' u New Yorku u ponedjeljak. Došle su kao podrška, i to modna, Ryanu Reynoldsu i Hughu Jackmanu. Lively, koja je već godinama u braku s Reynoldsom i zajedno imaju četvero djece, odlučila se za outfit koji jako podsjeća na njegov kostim u filmu.

The world premiere of 'Deadpool and Wolverine' | Foto: Caitlin Ochs

Kako navodi Page Six, radi se o Versace kombinezonu, a ukrašen je crnom čipkom. Uz to je iskombinirala cipele na petu i malu crnu torbicu koja sliči na okove. Svoju dugu plavu kosu svezala je u uredan visoki rep.

Hadid je pak odala počast Jackmanovom liku, Wolverineu, te odjenula žuti Miu Miu top bez naramenica, a koji sliči na maramu, i iskombinirala ga sa žutom suknjom niskog struka. Što se nakita tiče, Hadid se odlučila za veću zlatnu ogrlicu i velike narukvice. Cijelu kombinaciju upotpunila je crnim štiklama i prigodnom žutom torbicom.

A glavne zvijezde filma? Reynolds i Jackman odlučili su se na elegantnu i jednostavnu kombinaciju - crna odijela.

Četvorka se nije propustila fotografirati zajedno, a izgleda da su ih outfiti jako dobro zabavili!

