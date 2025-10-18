U sklopu je to 14. Večeri zavičajne baštine. Naslov je već toliko privlačan da i najtvrđi 'omekane'. Gotovo svatko ima neku omiljenu lokalnu birtiju, utkane su one dobro u kulturu - od 'Gruntovčana' do 'Mućki'
Baš sjajan kulturni program nosi ime ‘Za šankom uspomena'
Velika je stvar očuvanje kulturne baštine, iako to često zna biti pomalo nezahvalno. Lakše je kad se pronađe niša koja bi privukla što veći broj ljudi ka tom očuvanju. U Zaprešiću su doskočili tom zadatku na vrlo jednostavan način. Kroz birtije.
