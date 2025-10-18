Obavijesti

KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Baš sjajan kulturni program nosi ime ‘Za šankom uspomena'

Piše Davor Lugarić,
Baš sjajan kulturni program nosi ime ‘Za šankom uspomena'
Foto: BBC

U sklopu je to 14. Večeri zavičajne baštine. Naslov je već toliko privlačan da i najtvrđi 'omekane'. Gotovo svatko ima neku omiljenu lokalnu birtiju, utkane su one dobro u kulturu - od 'Gruntovčana' do 'Mućki'

Velika je stvar očuvanje kulturne baštine, iako to često zna biti pomalo nezahvalno. Lakše je kad se pronađe niša koja bi privukla što veći broj ljudi ka tom očuvanju. U Zaprešiću su doskočili tom zadatku na vrlo jednostavan način. Kroz birtije.

