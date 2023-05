Baš svi mi možemo se pronaći u njegovim životnim stihovima: Zbogom, Jasmine Stavrosu

Nema pripreme za loše, najteže vijesti, one koje najviše pogađaju. Upravo jedna takva bila je prije nekoliko tjedana, kad je došla vijest kako je Jasmin Stavros teško bolestan, u bolnici, da trpi nesnosne bolove. Nekoliko dana nakon toga pjevačevi su obožavatelji barem malo odahnuli kad su čuli vijesti iz bolnice kako mu je bolje, da ga više ne boli toliko jako, a navodno je malo i zapjevao. Već se počelo pričati i o njegovu nastupu u Vodicama na CMC festivalu. Bila je to nada. Koja je trajala kratko, prekratko. Do četvrtka ujutro, kad je stigla vijest da se ipak nije uspio izboriti.