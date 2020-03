Batinić se vraća u stan: Bit će popravak zidova, stubišta, kata

Da te jedna naljepnica može tako razveseliti, nisam mogla ni sanjati! Od danas mi je zelena najdraža boja. 💚 U našem stanu bili su građevinari, skinuli su nam golemu stijenu sa srca. Stan nije puno oštećen. 👏🎉 Bit će intervencija po zidovima, na stubištu, sanirat će se i zadnji kat zgrade, ali ono najvažnije je - na prvu im se čini da statika nije narušena. Eto, morala sam sa svima podijeliti ove lijepe vijesti od kojih sam konačno prodisala. Neizmjerno vam hvala na svim porukama podrške! . Kao što sam svjesna vlastite sreće u nesreći, ali i privilegija, svjesna sam i činjenice da su Zagreb i okolica puni ljudi koji su izgubili svoje domove i koji se mjesecima, možda čak i godinama, neće smjeti vratiti tamo odakle su na hladnoći i snijegu uspjeli pobjeći. Apeliram na sve koji ovo čitaju, a u prilici su, da im pomognemo! 🙏 . U ovom zlu izišlo je na površinu i ono najbolje - ljudskost i nesebičnost, pa ajmo i mi probati biti veliki ljudi kojima se ovih dana divimo. U opisu mog profila imate link, jedan od načina kako možemo pomoći... 🙏💗

A post shared by Marijana Batinic (@marijanabatinic) on Mar 26, 2020 at 5:30am PDT