BB Anezi traži producente: 'Isplati se početi i s 30 godina'

Anezi će još malo pričekat na susret sa svojim psićima Pixi i Niki 🐶🐾 Idemo u finaleeeeee 💪 #anezi #bbanezi #bigbrother #bigbrotherhrvatska #bb2018 #tajneilazi #finale #realityshow #doglover #dogsofinstagram #lovemydog

A post shared by 🎵ANEZI🎵 (@anezi_official) on Apr 29, 2018 at 12:34pm PDT