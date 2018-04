BB Lidija otkrila da je privlače žene: 'Volim ih, ali i obožavam'

Kad bi mi se pružila prilika, možda bih spavala s nekom ženom. Evo, izjavila sam da svi znaju i čuju, pa da ne bi bilo tračeva tu po kući, rekla je Lidija Marić Ribica (45). Natjecateljica 'Big Brothera', koja radi kao konobarica u Blagorodovcu kraj Garešnice, raspričala se o svojim sklonostima sustanarki Aleni Nezirević Anezi (31).

Foto: RTL televizija NE ZANIMA GA Lidijin suprug kaže da ne gleda u showu suprugu, koja se rado druži s Lucijom

Nju je šokiralo Ribičino priznanje, pa je u nevjerici tražila od Lidije da ponovi svoje tvrdnje. Nakon toga Lidija joj je odbrusila: 'Sad više nećeš htjeti spavati sa mnom?’ Kad je shvatila da je pretjerala svojom reakcijom prema Anezi, počela se pravdati kako je privlače i muškarci, ali je objasnila da žene obožava. Anezi joj se na to samo nasmijala.

Foto: RTL televizija IZJAVILA DA VOLI ŽENE Ribica se povjerila Anezi da bi spavala sa ženom kad bi joj se pružila prilika, a sustanarka ju je šokirano slušala

- Dobro, volim i muškarce, ali volim i žene. Možda sad ne baš onako seksualno, ali ih ipak volim. Obožavam ih - rekla je Ribica. Lidijin suprug, koji u Njemačkoj radi dok mu je žena u izolaciji, nije želio komentirati njezine izjave.

- Nemam nikakvih komentara na to što moja supruga priča da voli žene. Ja ni ne gledam taj ‘Big Brother’ - kratko nam je rekao. Podsjetimo, Lidija svom suprugu nije ni rekla da ulazi u show. Samo je svoju tajnu prije ulaska u kuću podijelila s kćerima.

- Muž ne zna da sam u ‘Big Brotheru’. Valjda će sad saznati - rekla je Lidija pred cijelom nacijom. S partnerom je ranije, žalila se u showu, imala problema, a jednom prilikom mu je, tvrdi Ribica, čak spakirala kofere i htjela ga iseliti. Lidija i suprug su imali i profile na stranicama za upoznavanje, gdje su se dopisivali s potencijalnim partnerima.

Jednom prilikom je Lidija pronašla u suprugovu mobitelu fotografije Dubravke Ujević Veron (46), bivše natjecateljica showa, s kojom se on prije dvije godine dopisivao, a razmjenjivali su fotografije i videa. On se kasnije opravdao da ne zna zašto je to Lidija ispričala i da on tu ženu ne poznaje. Međutim, potvrdio je da je imao profil na stranici za upoznavanje i da se dopisivao s raznim ženama. Profil je izbrisao.