BB Orky: Sav novac od showa potrošio sam na zube i provode

Pobjeda u Big Brother kući lani mu je donijela 371.000 kuna, a godinu poslije sve je potrošio na renoviranje stana u Bjelovaru, motocikl, autoškolu, zube, izlaske i šoping jer je opsjednut tenisicama. Samo na zube, koje je radio u Rijeci “jer su cijene pristupačnije, a usluga bolja”, potrošio je 30.000 kuna.

- Normalno da sam sve potrošio, gdje neću - smije se Antonio Orač Orky (25).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U reality show je ušao kao konobar. Dotad je 13 puta dao otkaz.

- Sad sam pametniji i to je sve iza mene. Moji prijatelji misle da sam kreten zato što se volim skidati u kafićima i kupati u fontani. Najgora osobina mi je to što volim popiti. Bio sam jednom pijan, zvao taksi i na pola puta zaspao. Dovezao me doma, ali me nije mogao probuditi pa me odveo na Hitnu. S Hitne su me prebacili na psihijatriju pa su me prijatelji spašavali da tamo ne ostanem – ispričao je Orky, koji je nakon showa završio s konobarenjem. Sad radi u tvrtki koja se bavi proizvodnjom inox i aluminijskih ograda.

- Zasad ostajem u Bjelovaru, iako se nikad ne zna. Imam nekih planova. U Dublin ne bih jer mi ne odgovara ta klima, ali možda bih otišao u Njemačku. Radio bih nešto slično ovome što sad radim. Prijatelji i bratići nagovaraju me da dođem raditi u Njemačku. Išao bih iz gušta, ne iz potrebe. Sa željom da se malo provedem i vidim svijet. No zasad bih najradije ostao u Bjelovaru - kaže Orky.

Foto: Facebook

Donedavno je bio bez vozačke dozvole pa su ga vozili prijatelji ili je išao autobusom. Sad je položio ispit. Pohvalio se kako je propise i vožnju položio iz prvog puta, dok je hitnu pomoć položio iz druge.

Već neko vrijeme nema curu. Svojedobno je govorio da ne može pronaći “normalnu ženu”.

- Ne volim žene koje stalno prigovaraju, ne volim da imaju kandže i da te stalno grebu. Lako se zaljubim - rekao je Orky.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Na pitanje je li mu bitnija vanjska ili unutrašnja ljepota, Orky kaže da mu je fizički izgled bitan.

- Volim više cure, oko nekih 170 cm. Ali nije mi bitno je li plavuša ili crnka. Volim cure s oblinama, eto, ne preferiram premršave - priča Orky, koji i dalje obilazi bjelovarske kafiće.

Foto: Facebook

- Kakva je to fešta ako se ne popije malo. Naravno, uz dobro društvo možeš se zabaviti i bez alkohola. Iako sam se najviše posvetio poslu - kaže Orky. Kaže da se čuje s bivšim sustanarima iz “Big Brothera”, iako rjeđe. Nakon izlaska iz BB kuće družio se s Nikitom Dajčer, no ističe da nisu bili u vezi. Ulazak u “BB” smatra dobrom životnom odlukom.

- Bilo je to dobro iskustvo. Kad sve zbrojim, bilo je baš dobro - zaključio je Orky.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: