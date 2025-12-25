Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina

Iza misice Laure Gnjatović godina je prepuna uzbuđenja i novih izazova, a blagdane će tradicionalno provesti kod kuće, uz svoje najmilije, onako kako najviše voli. Ipak, pronašla je vremena i za nas te nam je otkrila male slatke tajne blagdanskog zajedništva obitelji Gnjatović.

- Na Badnjak smo svi kući, družimo se, kuhamo. Ujutro svi zajedno doručkujemo, zatim idemo u posjet obitelji. Kasnije tata pali vatru, odnosno veliki badnjak pokraj kuće. Tu se okupimo, razgovaramo, šalimo. Mama uvijek napravi posne fritule i ostala beskvasna jela jer poštujemo post na Badnjak - govori nam Laura te dodaje kako je ipak najvažniji običaj za Badnjak jesti bakalar koji mama skuha.

'Nakon večere idemo na polnoćku i skupa dočekamo Božić. Kad se vratimo s mise, tko se uspije strpjeti ide spavati, a tko je nestrpljiv odmah otvara poklone. Taj netko nestrpljivi sam uvijek ja, pa već oko ponoć i pol otvorim sve svoje poklone koje nađem ispod bora.'

Foto: Privatni album

I dalje kao mala djevojčica uživa u božićnom jutru, koje je uvijek nekako posebno.

- Zajedno doručkujemo i otvaramo poklone, tko ih nije otvorio tijekom noći. Zatim idemo na misu, nakon koje imamo veliki obiteljski ručak, budu s nama i baka i djed. Svaki Božić tata peče janje, to nam je tradicija. Svi pola dana sjedimo za stolom, pričamo, šalimo se i prepričavamo dogodovštine iz mladosti mojih sestara i mene, kao i djetinjstvo mojih roditelja. To su mi uvijek zanimljive priče. Božić nam je druženje, obitelj i slavljenje Kristova rođenja. Njegujemo tu tradiciju oduvijek i sretna sam što se to održalo do danas - iskrena je Laura.

Posljednjih godina, otkad je u vezi s Filipom Vujčićem, Božić ponekad izgleda malo drugačije.

- Imamo dogovor da smo jedan Božić kod njegovih, drugi kod mojih, jer ne živimo blizu, pa da možemo isti dan vidjeti i jedne i druge. Ovaj Božić je red na moje, tako da ćemo biti u Zadru za blagdane - otkrila nam je Laura te dodala kako im je želja, ako uspiju pronaći još koji slobodan dan, otići i u Dubrovnik.

Foto: Privatni album

Budući da je prošlih pet godina radila kao medicinska sestra, ponekad bi za Božić bila na poslu.

- Volim izaći u susret kolegama koji imaju djecu, pa se dogovorimo da ću ja raditi taj dan umjesto njih. Važno mi je da ta mala djeca mogu biti sa svojim roditeljima na Božić - istaknula je i dodala kako je u pet godina tri Božića provela na Hitnoj.

Unatoč tome, uvijek stigne uživati u domaćoj blagdanskoj hrani i raznim slasticama.

- Jako volim jesti sarme, to mi je možda najdraže jelo. Ali generalno obožavam sve što je domaće, onako na žlicu, kako bi rekli. Baka me naučila kuhati takva jela, variva, gulaše, i rado njegujem takvu vrstu kuhinje. Voljela bih na isti način jednoga dana hraniti svoju djecu, onako kako su mene moji hranili - prisjeća se Laura.

Foto: Privatni album

Nezaobilazan dio blagdanskog stola svakako je francuska salata, koju Laura s guštom jede.

- Mama uvijek pravi domaću francusku salatu koju jednostavno obožavam, gušim se u njoj. Moram ipak naglasiti i da jako volim meso i zbog toga se ponekad grizem, ali ga previše volim da bih ga se odrekla. Mama je spremila i veliku zimnicu, tako da ću si ove godine dozvoliti maksimalno uživanje tijekom blagdana - sretna je što ni inače sebi ne nameće nikakve restrikcije po pitanju hrane:

'Ne pazim previše na to koliko jedem, a dobru liniju pripisujem svojoj visini. Sve što pojedem mi se nekako rasporedi. Ipak, kad se manje krećem, sad u vrijeme blagdana, sigurno ću dobiti koji kilogram, ali ću to bez nekih problema skinuti. Inače mi način života nije sjedilački, stalno sam u pokretu pa vrlo brzo i gubim kilograme, spontano mi se to dogodi, i debljanje i mršavljenje'.

Dodaje kako joj je posebno zadovoljstvo kupovati poklone za najmilije, a nikad neće zaboraviti dar koji je dobila kao malena djevojčica.

- Sjećam se kad sam dobila svoje prve role, imala sam tad možda šest godina. Mjesecima sam željela role, tražila od roditelja da mi ih kupe, govorili su mi da se strpim. Ne mogu vam opisati taj trenutak sreće kad sam otvorila poklon i ugledala role, odmah sam letjela po cijeloj kući, samo što nisam spavala u njima, nikako ih nisam skidala s nogu - prisjetila se Laura.

Foto: TEERA NOISAKRAN

Ove, pak, godine za Božić ima malo drugačije želje, s kojima se svi mogu poistovjetiti.

- Voljela bih da se sve zdravstvene tegobe kroz koje moja obitelj trenutačno prolazi uspješno riješe, da svi budu zdravi, jer mi je to na kraju dana najbitnije. Nadam se da će za Božić svi biti zdravi i na okupu - nada se Laura.

Iza nje je intenzivna godina prepuna događaja, a ni u najluđim snovima nije mogla slutiti što će sve doživjeti u 2025.

- Ova godina je za mene apsolutni rollercoaster. U jednom trenutku sam rekla da se bojim što me čeka u ostatku godine jer sam imala osjećaj da sam dotakla vrhunac, pa da me ne dopadne kakvo zlo. Prvo sam bila okrunjena za Miss Universe Hrvatske, nedugo nakon toga sam se zaručila, mislim se što je sljedeće... - naglasila je i dodala kako na izboru za Miss Universe u Tajlandu nije sve bilo savršeno kako se možda činilo na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

- Stalno sam mislila na svoju obitelj, zaručnika i prijatelje, u nekim trenucima mi je bilo zaista teško. Bile smo uvijek ograničene s vremenom, nekad sam ih poželjela nazvati, izjadati se, naći rame za plakanje, ali za to nije bilo vremena. Ali naučila sam se izboriti s takvim trenucima i ići dalje - ponosna je Laura koja je, dok je bila u Tajlandu, imala i virozu, a pokazala je i stopala puna žuljeva.

- Žuljevi su se pojavili prvog dana i nisu nestali do zadnjeg, i sad imam ožiljke po stopalima. Unatoč svemu tome, uvijek sam pokušala bit vesela i nasmijana. Kamere su posvuda, ne možeš sebi dozvoliti da ti se na licu vidi nezadovoljstvo, strah ili stres. Bila sam presretna što sam tamo, ali uvijek postoje trenuci u kojima ti je teško, kad si umoran i kad bi najradije išao kući. Ali pokušala sam ne dozvoliti da to dođe do izražaja, već sam željela da prevlada moja nasmijana i vesela strana koje imam i previše - šali se uvijek nasmijana Laura koja je, kaže, zadovoljna plasmanom u top 30, ali ne krije kako je priželjkivala i bolji rezultat.

Foto: CHALINEE THIRASUPA/REUTERS

Laura je trenutačno u procesu selidbe u Rijeku, gdje će živjeti sa zaručnikom Filipom, a u pregovorima je za novi posao kao medicinska sestra. Ipak, otkrila je kako ima jednu neostvarenu želju, a to je da Hrvatsku predstavlja u sportu. Kad se situacija 'primiri', Laura i zaručnik Filip posvetit će se planiranju vjenčanja.

- Vjenčanje smo počeli planirati odmah nakon što smo se zaručili, ali onda smo shvatili da trenutačno nemamo vremena za to pa smo te planove stavili na pauzu. Ali najveći mi je problem što jedno vrijeme želim imati minimalističko vjenčanje, a onda me okrene i želim imati veliki pir, da dignem cijelo selo na noge. Nasreću, Filip je potpuno prilagodljiv pa vjerujem da nećemo imati problema - sigurna je Laura.

Foto: Privatni album