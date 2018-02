BB Renata o prekidu zaruka: Bivši je htio postati svećenik

BB stanarka Renata Nemeček (30) konačno je progovorila o prekidu zaruka s bivšim dečkom te razlog zbog kojih se veza raspala.

Foto: Privatni album

Bili su zajedno godinama, kako priča Brođanka, ali je ona tražila više od njega. On je, navodno, stavljao druge ljude na prvo mjesto, a nju na posljednje.

- Iako smo spavali, odlučili smo par mjeseci živjeti u čistoći. To je bila borba za oboje. No, uz sve to i dalje mi nije odgovarao i radio je stvari koje su mi smetale - ispričala je Renata Luki i Jurju te dodala da je razlog tomu bio što se on okrenuo Bogu i htio postati svećenik.

Foto: Privatni album

Kada je Renata shvatila da njihova veza nema budućnosti, odlučila mu je vratiti prsten i pozdravit se s njim. Dodaje da su zajedno molili krunicu u autu kada su se sreli nakon prekida.

Renata također otkriva i neke nesuglasice u svom odnosu s bivšim zaručnikom, a o čemu se točno radi, doznajte u drugoj live emisije u 20 sati na RTL-u