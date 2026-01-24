Obavijesti

Od finalne ruže do stvarnog života

FOTO One su pobijedile u prošloj sezoni 'Savršenog': Evo kako danas izgledaju Maida i Vanja

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje vodi na sunčanu Kreta, gdje će se uz more, izazove i snažne emocije razvijati nove ljubavne priče. U središtu pozornosti ove su sezone Karlo Godec i Petar Rašić, a prva epizoda kreće u ponedjeljak na platformi VOYO. Dok sve kreće ispočetka i ruže se ponovno dijele, vrijedi se prisjetiti prošle sezone. Tad su ulozi Gospodina Savršenog bili Miloš Mićović i Šime Elez, koji su svoje posljednje ruže dali Maidi Ribić i Vanji Stanojević
Fitness trenericu, grafičku dizajnericu, model i social media managericu gledatelji su upoznali kao odlučnu, glasnu i samouvjerenu kandidatkinju, koja je u finalu osvojila srce Miloša Mićovića. | Foto: rtl
Fitness trenericu, grafičku dizajnericu, model i social media managericu gledatelji su upoznali kao odlučnu, glasnu i samouvjerenu kandidatkinju, koja je u finalu osvojila srce Miloša Mićovića. | Foto: rtl
