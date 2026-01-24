FOTO One su pobijedile u prošloj sezoni 'Savršenog': Evo kako danas izgledaju Maida i Vanja

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje vodi na sunčanu Kreta, gdje će se uz more, izazove i snažne emocije razvijati nove ljubavne priče. U središtu pozornosti ove su sezone Karlo Godec i Petar Rašić, a prva epizoda kreće u ponedjeljak na platformi VOYO. Dok sve kreće ispočetka i ruže se ponovno dijele, vrijedi se prisjetiti prošle sezone. Tad su ulozi Gospodina Savršenog bili Miloš Mićović i Šime Elez, koji su svoje posljednje ruže dali Maidi Ribić i Vanji Stanojević
Fitness trenericu, grafičku dizajnericu, model i social media managericu gledatelji su upoznali kao odlučnu, glasnu i samouvjerenu kandidatkinju, koja je u finalu osvojila srce Miloša Mićovića.
Fitness trenericu, grafičku dizajnericu, model i social media managericu gledatelji su upoznali kao odlučnu, glasnu i samouvjerenu kandidatkinju, koja je u finalu osvojila srce Miloša Mićovića.
Fitness trenericu, grafičku dizajnericu, model i social media managericu gledatelji su upoznali kao odlučnu, glasnu i samouvjerenu kandidatkinju, koja je u finalu osvojila srce Miloša Mićovića.
Iako je Miloš tad izjavio da je u Maidi pronašao sve što je tražio, stvarnost nakon showa pokazala se znatno kompliciranijom.
Maida je otvoreno priznala da odnos nakon finala nije ispunio njezina očekivanja.
U podcastu 'Spill The Tea' bez uljepšavanja je objasnila da je imala samo jedno očekivanje, da nakon završetka showa prestane i 'igranje showa'.
Stekla je dojam da je Miloš i dalje živio u tom formatu, što za nju nije bilo prihvatljivo.
Miloš je, pak, priznao da je povratak u realnost bio konfuzan, s povremenim kontaktima, zatišjima i nerazriješenim emocijama.
Maida, porijeklom iz Velike Kladuše, iza sebe ima životni put koji je daleko od stereotipa.
S 19 godina otišla je u SAD raditi kao dadilja, a dvije godine kasnije vratila se u Sarajevo, gdje danas gradi karijeru u fitnessu, dizajnu i na društvenim mrežama.
Maida danas često i putuje, a u rujnu prošle godine posebno se pohvalila uspjehom koji joj je teško nadmašiti.
Podijelila je snimku s Times Squarea, gdje se na jednom od poznatih billboarda pojavilo upravo njezino lice.
Riječ je o kampanji brenda Krie Design dizajnerice Kristine Burje, što je velik iskorak i za Maidu, ali i za hrvatsku modnu scenu.
Ni veza Vanje Stanojević i Šime Eleza nije zaživjela u stvarnom životu.
- Nikada nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikada biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno – nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena - napisala je Vanja nakon emitiranja posljednje epizode.
Svoju stranu priče iznio je i Šime.
- Na ljubavnom planu to je gotova priča, ali nismo neprijatelji. Ne bih se više vraćao na to. Sreli smo jednom prilikom nakon svega što se dogodilo, Vanja se s još jednom kandidatkinjom iz showa nakon snimanja 'Večere za 5' pridružila mojem društvu u noćnom izlasku u Zagrebu. Ponekad imam osjećaj kao da smo svi jedna velika obitelj koja se stalno svađa pa miri. Tako to valjda ide' - rekao nam je Šime ubrzo nakon završetka showa.
Vanja Stanojević po struci je matematičarka, ali njezini interesi daleko nadilaze brojeve i jednadžbe.
Piše poeziju, rap stihove i emotivne balade, a tijekom showa često je dijelila vlastite tekstove.
Na društvenim mrežama otkrila je da joj je majka rođena u Bosni i Hercegovini, dok je otac srpskog porijekla, a sama je rođena u Sloveniji.
Bavila se i sportom.
Igrala je košarku za klub Felix Zasavje.
Iako se u showu natjecala s djevojkama koje su bile glasnije i borbenije, Vanja je ostala dosljedna sebi.
- Ja se nikada neću gurati. Ako me želiš upoznati, tu sam. Ako ne, onda je bolje da idem - iskreno je rekla Šimi u jednoj epizodi.
Danas je i dalje aktivna na društvenim mrežama, na kojima dijeli svoju svakodnevicu, kreativne trenutke i osobne interese.
