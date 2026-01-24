Obavijesti

Anja Alavanja iskreno o razvodu i majčinstvu: Na bivšeg supruga gledam kao na svoju obitelj

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 9 min
Anja Alavanja iskreno o razvodu i majčinstvu: Na bivšeg supruga gledam kao na svoju obitelj
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Jedna od omiljenih TV lica Anja Alavanja Viljevac o karijeri dugoj više od 20 godina, majčinstvu, razvodu i miru, koji je danas njezina najveća potvrda uspjeha

Jedna od omiljenih TV emisija na malim ekranima, “IN magazin”, 26. siječnja slavi 17. rođendan, a jedno od novih lica emisije je Anja Alavanja Viljevac (42). Povratak na Novu TV, odakle je i počela svoj put, posebno ju je razveselio, kao i to da je ponovno u studiju. Za Cafe je pozirala u odvažnom izdanju poput Lady Gage. U velikom razgovoru govori o karijeri dugoj više od dva desetljeća, majčinstvu koje joj je promijenilo prioritete te granicama koje danas svjesno povlači između javnog i privatnog. Otvoreno se osvrće i na razdoblja osobnih preispitivanja, razvod, odnos s bivšim suprugom te mir koji danas osjeća u obitelji i poslu. Govori i o televiziji kao zahtjevnom, ali uzbudljivom svijetu koji ju je naučio otpornosti, strpljenju i zahvalnosti. Najvećim uspjehom, bez zadrške, smatra život u kojem, kaže, ne bi mijenjala baš ništa.

