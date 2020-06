BB Sabinu 'napao' je pratitelj: 'Nema morala, ne zanimaju me žene koje gledaju materijalno'

<p>Osječanka <strong>Sabina Santl </strong>(35) javnosti je postala poznata 2008. nakon sudjelovanja u petoj sezoni reality showa 'Big Brother' na Tajlandu, a nedavno je povećala grudi u jednoj privatnoj klinici u Zagrebu. </p><p>Novim atributima se redovito hvali na društvenim mrežama, a sada je objavila fotografiju na kojoj pozira u crnom grudnjaku. Lice joj se vidi napola te je 'servirala' grudi u prvi plan.</p><p>Iako su pratitelji bili usredotočeni na njezino bujno poprsje, pažnju je privukao 'Rat na Instagramu'. Sve je krenulo nakon što je Sabini jedna obožavateljica poručila: 'Pa ženo, ti si bomba'. Zatim se 'ubacio' pratitelj koji je, među ostalim, napisao da ga 'zaboli' za takve kao što je Sabina.</p><p>- Zato im sve komentiraš jer te ne zanimaju, opusti se, samo kažem - obranio je djevojke drugi korisnik.</p><p>- Glup ti je način da bi im se ulizao. Ne zanimaju me žene koje ništa drugo ne zanima osim materijalnog... I jedna i druga se diče nekim kičastim, mizernim stvarčicama i misle da je to život, sreća... Nema tu kruha niti morala. Prazne su to duše, vjeruj mi... Aj zdravo - odgovorio mu je dušobrižnik.</p><p>Ubrzo se u raspravu ubacila i Sabina.</p><p>- Tko je tebe naljutio hehe... Život je prekrasan, samo trebaš vidjeti njegovu ljepotu. Nije bitno tko i što radi, bitno je da smo sretni, zadovoljni i da živimo život vrijedan življenja - poručila je.</p><p>Njezina obožavateljica je dodala kako ne razumije tu potrebu ljudi da 'pljuju' po nekom koga znaju samo preko Instagrama, a nikada s tom osobom nisu riječ progovorili.</p><p>- I nemaju apsolutno pojma ništa o njihovim životima, a pišu 'romane'. Dragi moji, kad vas nešto NE ZANIMA, onda to ne pratite, ne komentirate i ne 'zamarate' svoj mozgić time. Je l' tako? Kad dođete u kupnju, sigurno nećete kupiti ono što vam se ne sviđa, isto je i s ljudima. Ako te smetam, produži, sve ostalo je uvjeravanje samog sebe i drugih u ono što ni sam ne vjeruješ. Kao što je draga Sabina naglasila, živite život vrijedan življenja, živite ga u svojoj koži, a ne u tuđim očima, različitost je bogatstvo i sreća. Ugodan ostatak dana - objasnila je.</p>