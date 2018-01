BB zavodnik 'skinuo' 40 kila radi cure, a ona ga ostavila

Kaže doktor: 'Luka ti nemaš čuku, ti nemaš poriv, skini 15 kilograma, preći će ti na zdravlje'. A ja si dam onaj šećer u ruku i kažem: 'Ajmooo!'. Doktore, evo vam 30, pohvalio se ljetos na društvenoj mreži Big Brother stanar Luka Rok Medunović (24) koji je uspio skinuti 40 kilograma.

A post shared by Luka Rok Medunović & Picasso👣🐾 (@luka_rok) on Jan 6, 2018 at 9:53am PST

Njegove prijateljice Martina i Iva su rekle kako je Luka svoj izgled potpuno promijenio zbog misteriozne djevojke koja je bila ljubav njegovog života te da se zaljubio na prvi pogled. Nju je zaprosio i iako je prvo pristala, nakon nekoliko dana se predomislila bez ikakvog objašnjenja.

- Nikad ga nisam vidjela takvog kakav je bio s tom curom. Bilo je jako ozbiljno i on je htio da to potraje cijeli život - rekla je Martina za RTL. Iva je dodala da je u jednom trenutku imao 120 kilograma i radi te djevojke je u nekoliko mjeseci izgubilo 40-ak kilograma, no nije htjela otkriti što se točno dogodilo među njima da su prekinuli vezu.

Sam Luka je priznao kako je ta djevojka imala posebno značenje u njegovom životu i da mu je slomila srce, a čak je napravio tetovažu zbog nje. Martina je istaknula kako je njezin prijatelj malo pretjerao s pohvalama o zavođenju, iako inače voli biti u centru pažnje i reći sve što misli.

- Vjerujem da mu je to hvalisanje obrambeni mehanizam jer on je inače jako drag i veseo, tako da vjerujem da će dogurati daleko ako pokaže svoju drugu stranu - objasnila je. Tvrdi da iako Luka 'trči' po kući za vojnikinjom Renatom (30) da mu više odgovara pjevačica i pravnica Anezi (31).

Foto: Instagram

Splićanin se odmah pri ulasku u Big Brother pohvalio sustanarima kako s lakoćom osvaja žene, a Renati se ispričavao jer je pomislio da ima 37 godina. Kada je vojnikinja odbila njegovo ljubljenje ruke rekao je da može biti mirna jer mu se ne sviđa, a sada joj je počeo već tepati.

:) A post shared by Luka Rok Medunović & Picasso👣🐾 (@luka_rok) on Sep 5, 2017 at 2:53am PDT

- Ti si moj cvijet, to sam odlučio. I to ne cvijet, nego cvjetić - rekao je Luka Renati koja se počela smijati. Čini se da njegovo udvaranje pomalo djeluje, no Big Brotheru je Splićanin rekao kako je trenutačno najbliskiji s Anezi.