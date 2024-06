Beach bar na samo 45 minuta od Zagreba? Snackhouse Oz je novo hit mjesto ovog ljeta

Za Dnevni boravak na rijeci smo već čuli i uvjerili se da nudi najfiniju gastro ponudu, vožnje kajakom, rashlađivanje u rijekama, uživanje u pogledu na Kupu i Mrežnicu i tako već četiri godine za redom. Ali za Snackhouse Oz će se tek čuti. Novo IT mjesto na Kupi službeno je otvoreno jučer upravo u sklopu već poznatog i priznatog Dnevnog boravka!

Podno starog grada Ozlja na Gradskom kupalištu osvanulo je novo mjesto, prekrasan beach bar vajb Snackhouse Oz zbog kojeg ćete se željeti voziti i duže od 45 minuta koliko je udaljen od Zagreba. Lokacija iz snova, za mlade i one malo starije, pogled na dvorac i menu osmišljen od strane poznatog chefa Zorana Gajića razlog su da se sve do kraja kolovoza zaletite minimalno jedan vikend na kušanje najfinijih specijaliteta.

Foto: PROMO

Za ljubitelje burgera neobično dobra ponuda – Tunaholic burger u hrskavom pecivu s tuna steakom, wasabijem, rikulom, ljubičastim lukom, acetom… Za prste polizati. Tu je i Rocket juneći burger s cheddar sirom, kao i Beef burger sa špekom i BBQ umakom. Ako volite tortilje, Snackhouse Oz nudi savršene Falafel wrap tortilje, kao i mini pileće fahitase. Spring rollice su must have Oz-a, koje možete kombinirati upravo s fahitasima za grickanje dok ispijate recimo – Mimosu. Ili Sangriu?

Iako, i Raspberry gin tonic zvuči fantastično. A fantastično zvuče i crunchy ljetne salate. Ako ste za slatko – cheesecake, lava cake ili apple crumble su opcije. Težak izbor.

Foto: PROMO

Dok ne odlučite što ćete točno isprobati od bogate gastro ponude, možete iznajmiti kajak i otići na izlet do kupskih otoka. Kupanje u rijeci je svakako opcija poslije koje će se bistrije moći odlučiti na koju deliciju prionuti.

U blizini Zagreba, a opet kao da ste otišli stotinama kilometara daleko. Idealno mjesto za mini bijeg od gradske gužve, vreve, visokih temperatura. Odlična ideja za obiteljski izlet, još bolja za proslave rođendana, godišnjica ili nečeg trećeg.

Foto: PROMO

Nakon što potrošite sav godišnji odmor, Snackhouse Oz na Kupi bit će odlično mjesto za dobiti dojam da ste opet na odmoru. Snackhouse Oz će svoja vrata držati otvorena sve do kraja kolovoza petkom od 16 do 22, a subotom i nedjeljom od 10 do 22.

Foto: PROMO