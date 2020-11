Hrvatske kućice na drvetu: One su idealne za bijeg od stvarnosti

Za ljubitelje prirode i za one koji su željni kvalitetnog odmora, idealno je vrijeme za bijeg u kućice na drvetu. Boravak u njima pravi je doživljaj, a pronašli smo nekoliko takvih smještaja i kod nas

<p>Pandemija mijenja trendove, a što se tiče putovanja trenutno je idealno vrijeme za bijeg od gradskog i urbanog života te ponovno povezivanje s prirodom. Za to su idealne kućice na drvetu u netaknutoj prirodi Lijepe naše u kojima ćete se probuditi odmorni u krošnjama drveća uz zvuk vjetra koji prolazi groz lišće. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Robinzonski odmor u blizini Skradina</p><p>Kućica na stablu<strong> Treehouse Resnice</strong> smjestila se između Mrežnice i Korane u nenaseljenom zaseoku Resnice, a nalazi se 32 kilometara od Slunja. Kućica je postavljena na drvenim gredama između dva stabla. Smještaj je predviđen za četiri osobe. Na prostoru od oko 20 četvornih metara nalazi se prostrana soba s trosjedom na razvlačenje, malim drvenim stolićem i stolom.</p><p>Na galeriji je bračni krevet. Veliki stakleni prozor pruža pogled na prostranu drvenu terasu idealnu za odmor i uživanje na svježem zraku. Sve je napravljeno od prirodnih materijala i uređeno u starinskom duhu. Prevladavaju tople boje i drvo. Izvor električne energije dolazi preko solarnih panela. Na imanju se u zasebnoj kućici nalazi sanitarni čvor te sjenica i roštilj. </p><p>Gosti na korištenje imaju cijelo imanje, a tu su i bicikli, reketi za badminton te kanui na Mrežnici idealni za rekreaciju i potpuno stapanje s prirodom. Cijena po noćenju kreće se od 500 do 1000 kuna, ovisno o broju gostiju. </p><p>- Najčešće nam dolaze obitelji s djecom, parovi i manja društva te općenito ljubitelji prirode ili oni koji su željni pravog odmora - kaže <strong> Tihomir Ožvald</strong>, vlasnik ove idilične kućice na drvetu. </p><p>Dvije kućice na drvetu -<strong> Lika Treehouse </strong>okružene šumom smjestile su se u prekrasnoj prirodi ličkog kraja i to su samom parku prirode Velebit. Nalaze se pet kilometara od Svetog Roka u Drenovcu Radučkom. </p><p>Treehouse Lika1 ima dvije spavaće sobe, kupaonicu, dnevni boravak s kuhinjom te veliku terasu. Druga kućica ima jednu veću spavaću sobu s bračnim krevetom i dva wall beda, kupaonicu, kuhinju i dnevni boravak i terasu. Dizajn interijera je moderan i jednostavan. Pun je staklenih stijena te podsjeća na skandinavski stil uređenja. Za oštre ličke zime tu je i podno grijanje, a poseban je ugođaj uživanje uz kaminsku peć dok se vani spušta jesenska magla ili pada snijeg. </p><p>- Potpuno su opremljene za komforan boravak. Imaju struju, vodu, internet, smart tv, kamin, podno grijanje, kuhinje sa suđericama, indukcijskim pločama i pećnicama - kaže vlasnik <strong>Zoran Popović</strong> te dodaje da se u obje kućice može se smjestiti maksimalno šest osoba, a idealne su za obitelji, parove i manja društva. Pored kuće je parkiralište te nadstrešnica s pečenjarom i roštilj. Cijena po noćenju kreće se od 900 do 1.200 kuna. </p><p>U okolici je mnoštvo biciklističkih staza, kanjon Zrmanje te se na sat vremena vožnje automobilom može se uživati u čak 5 nacionalnih parkova, a do mora je potrebno 25 minuta vožnje. </p><p>- Domaći gosti dolaze tijekom cijele godine, a sve češće se kućice koriste kao mjesto odakle se može istovremeno raditi, ali i uživati u krošnjama stabala - kaže vlasnik. </p><p>Pet kućica u krušnjama nalaze se u <strong>Plitvicama Holiday Resortu </strong>koji je udaljen 8 kilometara od nacionalnog parka u mjestu Grabovac. </p><p>Nalaze se uz jezero, a predviđene su za četvero ljudi, no tu je i dodatan ležaj. Velike su oko 35 metara kvadratnih raspoređenih na tri etaže. Na prvoj etaži su dva odvojena kreveta i kupaonica, na drugoj mala kuhinja i dnevni boravak te se na trećoj nalazi bračni krevet i kupaonica. Vanjske stepenice spuštaju se do prostrane terase koja je idealna za uživanje na svježem zraku.</p><p>Interijer je jednostavno uređen i obiluje modernim materijalima koji oponašaju drvo. Podsjeća na skandinavski stil. Kućice obiluju staklenim stijenama u gotovo svim prostorijama pa pogled stalno bježi na prekrasne krošnje zimzelenog drveća.</p><p> Gostima su na raspolaganju atrakcije resorta poput mjesta za roštiljanje, poligona za pse, igrališta, sprave za vježbanje na otvorenom, restoran, mini market, bankomat te šetnice uz umjetno eko jezero. </p><p>U blizini se nalazi NP Plitvička jezera, Baraćeve špilje, stari grad Drežnik, Dolina jelena, biciklističke staze i bajkovito selo Rastoke. </p><p>- Najviše nam dolaze obitelji s djecom i parovi. Odmah uz kućice s krošnjama nalaze se u kućice uz jezero. Cijene noćenja se mijenjaju ovisno o sezoni - kažu iz Plitvice Holiday Resorta. </p>