Bebe Rexha ponovno nastupala nakon što je pogođena u oko: 'Hvala Bogu, nema mobitela...'

Nakon što ju je obožavatelj pogodio mobitelom u glavu pa je zbog toga završila s razrezanom obrvom i dobila tri šava, Bebe Rexha (33) samo dva dana iza odradila je već novi koncert u sklopu svoje turneje.

Kako piše TMZ, pred sam kraj koncerta obratila se fanovima i poručila kako joj je drago što je nastup prošao bez incidenata.

Ranije je obožavateljima na društvenim mrežama pokazala kako teče oporavak i podijelila je fotografiju svog natečenog oka te velikog flastera ispod kojeg se skrivaju šavovi koje je dobila.

- Još jedna pjesma do kraja i gotovi smo. Hvala Bogu, nema mobitela - dodala je prije pjesme 'In The Name Of Love'.

Inače, britanska pjevačica doživjela je neugodnu situaciju kada ju je u New Yorku na koncertu muškarac iz publike pogodio mobitelom u glavu.

Ona je tada pala na koljena i uhvatila se za glavu, a iza pozornice joj je pružena bolnička pomoć. Bebe je prema pisanju stranih medija ranije dobila tri šava.

Na društvenim je mrežama podijelila par sati nakon incidenta fotografije svog nateklog kapka i poručila fanovima da je dobro.

Kasnije je muškarac koji ju je pogodio priznao da je to napravio iz zabave.

- Pokušavao sam vidjeti mogu li je pogoditi telefonom na kraju koncerta jer bi to bilo zabavno - rekao je napadač za strane medije, a navodno ga čeka i suđenje.