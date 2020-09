Bebek je pokazao kako izgleda berba grožđa, pomagala i žena

Nakon što su Željko i Ružica pobrali grožđe uz pomoć svojih prijatelja, svi su se opuštali uz čašu dobrog vina. Bili su odlično raspoloženi pa su sve te kadrove i ovjekovječili

<p>Nekadašnji pjevač Bijelog dugmeta, <strong>Željko Bebek</strong> (74), trenutačno ima pauzu u karijeri, kao i većina njegovih kolega, a sve je to prouzročio korona virus. Ipak, zbog toga sad može uživati u drugim aktivnostima. Tako je prošli tjedan bio sa suprugom <strong>Ružicom</strong> u berbi grožđa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ženili se nekoliko puta, ali sad su sretni </strong></p><p>Pjevač je podijelio nekoliko fotografija na kojima se vidi kako su on, supruga te njihovi prijatelji udružili snage i obavili berbu. Zbog svog izgleda i vitalnosti, Bebek je dobio same pohvale. </p><p>- Željko kao momak, sve mlađi - napisao je jedan pratitelj. Nakon dobro obavljenog posla, dečki su malo i nazdravili. </p><p>Izreka 'treća sreća' u potpunosti je ispala točna u slučaju Bebeka. Iza sebe ima dva razvoda, a trenutačno uživa sa svojom 34 godine mlađom suprugom Ružicom. Uskoro će proslaviti 20. godišnjicu braka, a pjevač je nedavno otkrio kako sad o braku ima drugačije mišljenje od onog koje je imao u mladosti. </p><p>- S vremenom sam shvatio da je puno brakova koje sam sretao neki kompromis, ali sam sretniji da se brak može ostvariti kao uspjeh. Svemirski gledano, kad sam sreo Ružicu, to sam i prepoznao, a i ona je, mislim da slobodno mogu u njezino ime reći, prepoznala da je ljubav i brak ostvariv kao savršenstvo - ispričao je.</p><p>Trenutke u kojima on i supruga uživaju zajedno par rado podijeli i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Tako su se pohvalili fotografijom na kojoj je Željko supruzi masirao stopala. Zabavljati se znaju i u kadi. Romantični glazbenik tada upali svijeće pa nazdrave sa šampanjcem.</p><p>Za takva uživanja ne čekaju samo važne datume već se opuste čim uhvate priliku. Zajedno imaju sina <strong>Zvonimira</strong> koji danas korača tatinim stopama, a u 61. godini na svijet mu je došla kći <strong>Katarina. </strong></p>