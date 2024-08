Beč se ujedinio: Razočaranim fanovima dijele hranu, nakit, ulaznice za izložbe i klubove...

Desetci tisuća obožavatelja najveće pop zvijezde današnjice, Taylor Swift (34), ostali su bez tri koncerta u Beču, a sve kako bi se osigurali njihovi životi od potencijalnog terorističkog napada. Iako naravno ne postoji zamjena za vidjeti i čuti Taylor kako nastupa uživo, svi njezini fanovi u Beču imaju priliku provesti dobro vrijeme zajedno uz glazbu superzvijezde. Grad i sva njegova raznovrsna ponuda i dalje su dostupni bez ograničenja.

Na ulicama Beča vlada tuga i razočarenje, ali fanovi Taylor Swift odlučili da su izvući najbolje iz toga. Okupili su se u ulici Conrelius i počeli pjevati. Bilo je tu naravno i suza, ali svi pokušavaju ostati pozitivni.

Iako je padala kiša, nisu dopustili da im to pokvari raspoloženje. Razmjenjivali su narukvice, kako to već tradicionalno rade na njezinim koncertima, a snimke okupljanja preplavile su društvene mreže.

I sam Beč odlučio je silne fanove, koji su zbog Taylor stigli iz SAD-a, Portugala, Italije i brojnih drugih zemlja nekako utješiti. Na službenim stranicama grada Beča tako stoji da su sve izložbe i modne revije besplatne za one koji imaju kupljenu kartu za koncert.

Fans gather after the government confirmed a planned attack at the venue of three Taylor Swift concerts, in Vienna | Foto: ELISABETH MANDL/REUTERS

Ujedno, neki ugostitelji besplatno časte fanove hranom i pićem, pod uvjetom da im pokažu ulaznicu za koncert. Isto je napravila i jedna trgovina nakitom koja dijeli svima besplatne ogrlice.

Za one koji svoju tugu žele izliječiti na otvorenom grad je omogućio odlazak na stadion Wiener Stadionbad uz predočenje ulaznice za koncert, a oni koji su željni glazbe i provoda moći će sa svojom kupljenom kartom za koncert otići u neki klub, a ulaz će im biti besplatan.

