Sin Viktorije (47) i Davida Beckhama (46), Cruz Beckham (17), našao se u središtu pozornosti nakon što je časopis I-D na Instagramu objavio njegove polugole fotografije. Mišljenja fanova su podijeljena. Nekima se njegovo provokativno izdanje sviđa, dok drugima baš i ne.

Naime, mladi Beckham pozira u boksericama Sunspel i sa spuštenim trapericama Balenciaga. U prvi plan palo je njegovo isklesano tijelo prepuno nakita. Fotografije su zaista profesionalne, prate sve standarde i pravila. Imaju dovoljno kontrasta, oštre su. No, dio fanova je poprilično nezadovoljan, točnije zgrožen. Tvrde da je neprihvatljivo da jedno dijete od 17 godina sjedi u donjem rublju i dodiruje se po međunožju.

'Još uvijek je dijete', 'Napunio je 17 godina danas, a u vrijeme fotografiranja imao je 16 godina, to je pomalo jezivo. On je još dijete', 'Tko to tetovira maloljetnika?', 'Ovo ne priliči jednom djetetu', 'Zašto je društveno prihvatljivo objaviti fotografije na kojima je Cruz Beckham u donjem rublju, dira se po međunožju i pokazuje svoje tetovaže ako je u vrijeme fotografiranja imao 16 godina?', pisao je zgroženi dio fanova.

No, ima i onih koji ovo smatraju normalnim i štoviše seksepilnim.

'Koje tijelo ajme', 'Impresivan', 'Očaravajuć', 'Lijepa poza', 'Odličan', Wow, pisao je oduševljeni dio fanova.

S obzirom na to da želi postati glazbenik, ovaj ga skandal može samo još više popularizirati. Toga je vjerojatno i sam svjestan, stoga koristi svaku priliku za javnu promidžbu.