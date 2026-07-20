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OBITELJSKA SVAĐA

Beckhamovi finale SP-a pratili sa stadiona, a Brooklyn s kauča

Piše Maša Mai Čigir,
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Beckhamovi finale SP-a pratili sa stadiona, a Brooklyn s kauča
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Foto: Instagram/Brooklyn Beckham
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Brooklyn Beckham jasno je dao do znanja da Svjetsko prvenstvo gleda kod kuće dok ostatak njegove obitelji gleda uživo sa stadiona

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Brooklyn Beckham pratio je finale Svjetskog prvenstva iz udobnosti vlastitog doma, dok je njegova obitelj utakmicu pratila uživo sa stadiona. Njegova supruga, Nicola Peltz Beckham, objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj se vidi kako prati dvoboj Španjolske i Argentine.

Foto: screenshoot/Instagram

U nedavnoj reklami za DoorDash, Brooklyn Beckham, dao je naslutiti je da uopće neće ići na utakmice.

- Vjerojatno se pitate zašto gledam Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. od kuće...Komplicirano je. Uskoro više - rekao je ismijavajući svoju svađu s obitelji.

Reklama je, navodno, šokirala njegove roditelje, a objavljena je usred dugotrajnih obiteljskih nesuglasica. Šuška se da je Brooklyn odbio više prilika za pomirenje s roditeljima i braćom, a i sami prijatelji obitelji ostali su zatečeni reklamom.

- Nevjerojatno je da je snimio reklamu koja se temelji na otuđenju od obitelji i sve to prikazao kao šalu. Roditelji su mu shrvani, a sestra, djed i baka neutješni. To je doista šokantno, pogotovo jer dolazi od nekoga tko tvrdi da želi mir i privatnost - rekao je tada izvor blizak obitelji za Daily Mail.

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