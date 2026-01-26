Beckhamovi prvi put viđeni zajedno u javnosti nakon šokantnih optužbi Brooklyna

David i Victoria Beckham pokazali su jedinstvo pred svjetskim medijima u Parizu na Fashion Weeku, samo tjedan dana nakon što je njihov najstariji sin Brooklyn uzdrmao javnost eksplozivnim izjavama o obiteljskom razdoru.

Slavni par viđen je u ponedjeljak na Tjednu visoke mode u Parizu, gdje su se pojavili u usklađenim crnim kombinacijama – David u elegantnom odijelu s kravatom, a Victoria u sofisticiranoj haljini s dolčevitom i visokim prorezom. Uz njih su bili kći Harper (14) te sinovi Cruz (20) i Romeo (23), čime su ostavili dojam čvrsto povezane obitelji usred medijske oluje, javlja People.

David je ranije snimljen u opuštenijem izdanju pri dolasku u pariški hotel, dok su Cruz i Romeo također boravili u francuskoj prijestolnici sa svojim partnericama.

No sjenu na glamurozni izlazak baca Brooklynova javna ispovijest objavljena 19. siječnja.

Podsjetimo, u nizu poruka na društvenim mrežama 26-godišnji poduzetnik otvoreno je potvrdio dugotrajni sukob s roditeljima, žestoko braneći svoju suprugu Nicolu Peltz Beckham.

Foto: Instagram

Brooklyn je poručio da je “narativ kako ga supruga kontrolira potpuno izvrnut”, tvrdeći da je veći dio života bio pod kontrolom roditelja te da je godinama patio od snažne anksioznosti. Istaknuo je kako je tek nakon udaljavanja od obitelji pronašao mir, naglasivši da on i Nicola žele život daleko od pritiska imidža, medija i manipulacija. Također je rekao da se ne želi pomiriti s obitelji te da se sada prvi put u životu zauzima za sebe.

Izvori bliski Brooklynu tvrde da ne žali zbog javnog istupa te da čvrsto stoji iza svojih riječi, zajedno s Nicolom i njezinom obitelji. S druge strane, upućeni navode kako su David i Victoria više puta pokušali organizirati razgovor kako bi izgladili odnose, ističući da David iznimno voli svoju djecu i da mu mnogo znače.

Foto: KGC-138/starmaxinc.com

David se nedavno dotaknuo teme posredno gostujući u jednoj financijskoj emisiji, govoreći o društvenim mrežama i mentalnom zdravlju. Naglasio je kako djeca griješe, ali da kroz pogreške uče – poruka koju mnogi tumače kao odgovor na sinove izjave.

Victoria se pak prvi put pojavila u javnosti nakon Brooklynove ispovijesti na proslavi 50. rođendana Emme Bunton u Engleskoj, gdje se ponovno okupila s većinom članica Spice Girls.

Foto: Instagram