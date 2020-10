-\u00a0Prije mnogo godina, izgubila sam bebu u 20. tjednu trudno\u0107e. Uspjela sam sve dr\u017eati u tajnosti i potpuno sam se raspadala iznutra, a nitko nije znao. Tuga, sram i \u0161ok \u010desto dolaze s ovakvim iskustvom, a uz sve to tu je i va\u0161e slomljeno srce koje se i dalje pona\u0161a kao da dijete treba njegovati. Dobivate mlijeko, a nemate koga hraniti. To je mo\u017eda najusamljeniji period, koji \u0107e vam najvi\u0161e uni\u0161titi du\u0161u, pogotovo ako ste u poziciji da nemate emotivnu vezu i potporu od partnera, kao \u0161to ima Chrissy - napisala je na Instagramu pa dodala:

Beckinsale priznala: 'I ja sam izgubila bebu. Sve sam držala u sebi, raspadala sam se iznutra'

Glumica je pružila podršku manekenki Chrissy Teigen koja je izgubila bebu. Mnogi je osuđuju zbog emotivnih fotografija koje je podijelila, no Kate smatra da je time pokazala koliko je takva situacija bolna

<p>Manekenka <strong>Chrissy Teigen</strong> (34) ganula je cijeli svijet nakon što je objavila kako je izgubila bebu koju je čekala sa suprugom i glazbenikom <strong>Johnom Legendom</strong> (41).</p><p>Tužnu vijest javnosti su otkrili nizom emotivnih fotografija iz rodilišta. Podršku su joj pružile brojne druge žene, između ostalih one koje su doživjele istu sudbinu.</p><p>Glumica <strong>Kate Beckinsale</strong> (47) poručila je kako mnogi ljudi kritiziraju Chrissy zbog dijeljenja intimnih fotografija gubitka njezine bebe. Potom je otkrila i svoju tužnu priču. </p><p>- Prije mnogo godina, izgubila sam bebu u 20. tjednu trudnoće. Uspjela sam sve držati u tajnosti i potpuno sam se raspadala iznutra, a nitko nije znao. Tuga, sram i šok često dolaze s ovakvim iskustvom, a uz sve to tu je i vaše slomljeno srce koje se i dalje ponaša kao da dijete treba njegovati. Dobivate mlijeko, a nemate koga hraniti. To je možda najusamljeniji period, koji će vam najviše uništiti dušu, pogotovo ako ste u poziciji da nemate emotivnu vezu i potporu od partnera, kao što ima Chrissy - napisala je na Instagramu pa dodala:</p><p>- Mislim da je čast ako vam netko dozvoli pristup njihovoj tuzi, pogotovo u takvoj situaciji u kojoj se od žena traži da nastave sa životom, kao da se njihov svijet nije potpuno urušio. Naposljetku je zahvalila manekenki što je svima objasnila koliko je to bolno i koliko takvo iskustvo može promijeniti život ako netko nema podršku.</p><p>Chrissy je naglasila kako je zahvalna što imaju dvoje predivne djece - <strong>Lunu </strong>i <strong>Milesa</strong>, ali je svjesna da ne može svaki dan biti savršen. <br/> </p><p> </p><p> </p>