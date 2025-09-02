Belgijska spisateljica uklonila tragove ljubavi s Rubenom Van Guchtom na svom Instagramu

Charlotte Van Looy svojim potezom na društvenim mrežama izazvala je nova nagađanja o odnosu s Rubenom Van Guchtom (38). Naime, u opisu svog profila belgijska spisateljica imala je slovo 'R' i žuto srce, dok je sportski novinar istaknuo slovo 'C' , što su mnogi smatrali simbolom njihove veze. Međutim, Charlotte je prestala pratiti Rubena na Instagramu, uklonila žuto srce i slovo 'R', što je potaknulo nagađanja da su se posvađali ili čak prekinuli. Međutim, zajedničke fotografije i dalje nisu uklonjene.

Foto: Instagram/Screenshoot

Ruben, s druge strane, i dalje prati spisateljicu, a slovo 'C' mu je ostalo u opisu profila.

Inače, navodna ljubavnica sportskog novinara, nedavno je šokirala brojne obožavatelje nakon što je u komentarima ispod svoje objave napisala da su ona i Ruben zajedno gotovo šest godina i da dijele isti dom skoro četiri godine.

Ranije se Charlotte hvalila fotografijama s njihovih zajedničkih putovanja. Ipak, službene informacije o statusu njihove veze nisu poznate, a sva nagađanja su bez potvrde. Podsjetimo, Ruben Van Gucht je od 2022. u braku s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić, a nekoliko mjeseci kasnije dobili su sina Monda, koji živi s Blankom u Splitu.

Foto: Instagram/Screenshoot