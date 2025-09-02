Obavijesti

Show

Komentari 0
LJUBAVNE ŠPEKULACIJE

Belgijska spisateljica uklonila tragove ljubavi s Rubenom Van Guchtom na svom Instagramu

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Belgijska spisateljica uklonila tragove ljubavi s Rubenom Van Guchtom na svom Instagramu
5
Foto: Instagram

Charlotte Van Looy prestala je pratiti novinara i uklonila simbole njihove veze, što je potaknulo nagađanja o mogućoj krizi u njihovoj šestogodišnjoj vezi. No, zajedničke fotografije su i dalje prisutne na profilu.

Charlotte Van Looy svojim potezom na društvenim mrežama izazvala je nova nagađanja o odnosu s Rubenom Van Guchtom (38)Naime, u opisu svog profila belgijska spisateljica imala je slovo 'R' i žuto srce, dok je sportski novinar istaknuo slovo 'C', što su mnogi smatrali simbolom njihove veze. Međutim, Charlotte je prestala pratiti Rubena na Instagramu, uklonila žuto srce i slovo 'R', što je potaknulo nagađanja da su se posvađali ili čak prekinuli. Međutim, zajedničke fotografije i dalje nisu uklonjene.

Foto: Instagram/Screenshoot

Ruben, s druge strane, i dalje prati spisateljicu, a slovo 'C' mu je ostalo u opisu profila. 

NA ZAJEDNIČKOM ODMORU Rubenova navodna partnerica objavila niz fotografija s njime, oglasila se i sama Blanka Vlašić
Rubenova navodna partnerica objavila niz fotografija s njime, oglasila se i sama Blanka Vlašić

Inače, navodna ljubavnica sportskog novinara, nedavno je šokirala brojne obožavatelje nakon što je u komentarima ispod svoje objave napisala da su ona i Ruben zajedno gotovo šest godina i da dijele isti dom skoro četiri godine.

ZAJEDNIČKE FOTOGRAFIJE U zagrljaju s Rubenom: Charlotte objavila fotografije sa zajedničkog putovanja
U zagrljaju s Rubenom: Charlotte objavila fotografije sa zajedničkog putovanja

Ranije se Charlotte hvalila fotografijama s njihovih zajedničkih putovanja. Ipak, službene informacije o statusu njihove veze nisu poznate, a sva nagađanja su bez potvrde. Podsjetimo, Ruben Van Gucht je od 2022. u braku s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić, a nekoliko mjeseci kasnije dobili su sina Monda, koji živi s Blankom u Splitu. 

Foto: Instagram/Screenshoot

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Počela je nova, deseta sezona 'Života na vagi'. U srcu Zagorja, u etno selu Zaboky, 18 hrabrih odlučilo je stati pred kamere i započeti najvažniju borbu svog života - borbu protiv viška kilograma i svega onoga što ih već godinama koči. Uz početak nove sezone, prisjetili smo se i rekordera te najvećih transformacija koje su obilježile ovaj popularni show
FOTO Pogledajte gdje sad radi Bruna Sanader i koliko stoje njezine usluge u Londonu...
IZVAN SJENE POLITIKE

FOTO Pogledajte gdje sad radi Bruna Sanader i koliko stoje njezine usluge u Londonu...

Nedavni izlazak Ive Sanadera na uvjetnu slobodu ponovno je usmjerio pažnju javnosti na njegovu obitelj. Dok se mediji bave bivšim premijerom, njegova mlađa kći, dr. Bruna Sanader Vukadinović, u Londonu gradi impresivnu međunarodnu karijeru. Daleko od političkih afera koje su obilježile život njezina oca
Novi život Petre Sanader: Udala se u tajnosti, ima novi posao i kuću u Teksasu od 500.000 €
OSTVARILA AMERIČKI SAN

Novi život Petre Sanader: Udala se u tajnosti, ima novi posao i kuću u Teksasu od 500.000 €

Njezin put od glamuroznih početaka u New Yorku do mirnog života agentice za nekretnine u Teksasu isprepleten je kontroverzama koje su definirale jednu eru hrvatske politike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025