FOTO Pobijedila je kilograme i tumor. Evo kako danas izgleda Marija Novak iz 'Života na vagi'

Marija Novak je u popularni RTL-ov show ušla kao 25-godišnjakinja zarobljena u tijelu od 163,1 kilograma. Svaki korak bio je golem napor, bolovi u leđima postali su njezina sjena, a pješačenje od svega 500 metara činilo se poput uspona na planinu
Upravo joj je 'Život na vagi' vratio ono najvrjednije, život bez boli i spoznaju o vlastitoj snazi.
Upravo joj je 'Život na vagi' vratio ono najvrjednije, život bez boli i spoznaju o vlastitoj snazi.
Tijekom showa istopila je gotovo 60 kilograma, a u finalu je vaga pokazala 104,8 kilograma.
No njezina pobjeda nije stala ondje.
Nekoliko mjeseci kasnije, u veljači 2025., s ponosom je objavila fotografiju vage koja je nakon 12 godina napokon pokazivala dvoznamenkasti broj - 99,7 kilograma.
- 'Život na vagi' mi je pokazao da nisam samo broj na vagi, nego da u meni postoji snaga koju prije nisam prepoznavala - priznala je Marija.
No, dok je slavila pobjedu nad kilogramima, život je pisao novo, neočekivano poglavlje.
Umjesto mira, dočekao ju je vrtlog promjena.
Prvo razvod, koji je, na iznenađenje mnogih, opisala kao pozitivnu prekretnicu.
Priznala je da se prije bojala samoće, no transformacija joj je dala snagu da se suoči s tim strahom i krene dalje.
A onda, kad je pomislila da je najgore iza nje, sudbina je imala drukčiji plan.
U ljeto prošle godine napipala je kvržicu na trbuhu, no mjesecima ju je pokušavala ignorirati.
- Nije me boljelo, i možda je baš to bilo najopasnije. Kad te nešto ne boli, lako se uvjeriš da nije ništa strašno. U meni je bio miks svega: straha, umora, ali i onoga glasa koji govori: 'Ma, dobro si, ne paničari' - ispričala nam je.
Kad su bolovi postali prejaki, više nije bilo odgađanja. U listopadu je hitno operirana, a tumor je uklonjen i poslan na analizu. Uslijedili su dani ispunjeni tjeskobom, strahom i iščekivanjem nalaza koji su joj mogli preokrenuti život.
- Ma, nisam mirna, strah me. Iako pokušavam misliti pozitivno, taj osjećaj neizvjesnosti me izjeda iznutra. Nije lako čekati nešto što može promijeniti tvoj život - priznala je tad.
Srećom, vijesti su bile dobre. Nalazi su potvrdili da je tumor bio benigan, a Marija je mogla odahnuti.
Kroz najmračnije dane nije koračala sama. Uz nju je čvrsto stajala obitelj, ali i novi partner, čiju je ljubav otkrila javnosti u studenom prošle godine.
