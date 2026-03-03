Obavijesti

NEVJEROJATNA SNAGA MLADE SLAVONKE

FOTO Pobijedila je kilograme i tumor. Evo kako danas izgleda Marija Novak iz 'Života na vagi'

Marija Novak je u popularni RTL-ov show ušla kao 25-godišnjakinja zarobljena u tijelu od 163,1 kilograma. Svaki korak bio je golem napor, bolovi u leđima postali su njezina sjena, a pješačenje od svega 500 metara činilo se poput uspona na planinu
Upravo joj je 'Život na vagi' vratio ono najvrjednije, život bez boli i spoznaju o vlastitoj snazi. | Foto: RTL
