Belgijski novinar i muž Blanke Vlašić otkrio za koga navija u Katru: 'Ako ikako bude moguće'

U četvrtak, 1. prosinca, u 16 sati naše 'vatrene' očekuje posljednji ogled u skupini, utakmica protiv Belgije. Pred našim nogometašima je težak zadatak, a što o okršaju ovih dvaju reprezentacija misli belgijski novinar Ruben van Gucht (35), suprug naše bivše atletičarke Blanke Vlašić (39), otkrio je za RTL Danas.

POGLEDAJTE VIDEO:

S obzirom na to da je Ruben oženio Hrvaticu, ali i sestru jednog od važnijih igrača naše momčadi, ono što sve zanima jest - za koga će Belgijanac u četvrtak navijati?

- Podijeljeno mi je srce. Hrvatska je divna, ali sam već prije svjetskog prvenstva imao podijeljene osjećaje. Uvijek je lijepo vrijeme, volim biti tamo, znam sva mjesta i osjećam kao da mi je to drugi dom - rekao je van Gucht.

Foto: Instagram

- Ali, navijat ćete za Belgiju. Zar ne? - upitao ga je novinar Marko Vargek, a on mu je odgovorio:

- U prvom redu, ja sam novinar pa ne bih smio navijati, ali u mom idealnom scenariju obje zemlje će se kvalificirati. Ako to bude moguće, to će biti divno, ali naravno, nadam se da će se moja zemlja kvalificirati dalje, no zaista sam fan hrvatskog nogometa.

Uz to, suprug Blanke Vlašić otkrio je i čuje li se na Svjetskom sa šogorom Nikolom Vlašićem, koji igra u dresu hrvatske reprezentacije.

- Ne, trenutačno, jer ne želim te veze koristiti da bih dobio neke informacije, ali naravno da sam ga vidio prošli mjesec - rekao je.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tijekom razgovora za RTL, belgijski novinar ispričao je i kako su novopečena majka Blanka Vlašić i sinčić Modno, koji se rodio nedavno.

- Mama se odlično snalazi, nedostaju mi. Znao sam da moram biti tu, ali letim odmah iz Dohe za Split kako bi ih vidio - zaključio je.

Foto: Instagram/Blanka Vlašić

Najčitaniji članci