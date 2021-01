Objavila je\u00a0snimku zaslona iz \u010dasopisa Variety te izrazila nevjericu u vezi 'la\u017enih' pri\u010da.

- Ne mogu vjerovati u ovo. Ljudi su ludi ako la\u017eiraju ovog jadnog \u010dovjeka. Ostavite njega i njegovu djecu u miru. Nema \u0161anse da je on kanibal. Milijuni la\u017enih poruka kru\u017ei okolo\u00a0- napisala je Thorne.\u00a0

Podsjetimo, iako ne postoji slu\u017ebena potvrda da je rije\u010d\u00a0o njegovim porukama, glum\u010deva\u00a0navodna \u017ertva tvrdi da je to on. Poruke su slane u razdoblju od 2016. do velja\u010de 2020. godine.

'Trebam popiti tvoju krv',\u00a0'Ja sam stopostotni kanibal', '\u017delim te pojesti', samo su neke od poruke koje su kru\u017eile Twitterom, a one su uklju\u010divale i poruke o BDSM seksu.\u00a0Nedugo nakon toga izjavio je kako je bio pijan prilikom slanja tih poruka.

U\u00a0\u00a0vrijeme navodnih poruka glumac je jo\u0161 uvijek \u017eivio sa suprugom\u00a0Elizabeth Chambers\u00a0(38) s kojom ima dvoje djece.\u00a0Na ljeto 2020. objavili su da se razvode nakon deset godina braka.\u00a0