Kroz osobne priče i iskustva iz najudaljenijih dijelova svijeta, Ben Fogle govorio je o ljudima koji su odlučili živjeti drugačije, izvan ustaljenih okvira modernog društva
Ben Fogle je pred prepunom dvoranom HNK oduševio prisutne na Greencajtu
Nakon otvorenja šestog izdanja Greencajta, prvi dan najveće regionalne konferencije održivosti i zelene tranzicije obilježila su predavanja i razgovori koji su otvorili neka od ključnih pitanja današnjice – od održivog poslovanja do umjetne inteligencije, odgovornosti kompanija i budućnosti društva.
Posebnu pažnju publike privuklo je gostovanje Bena Foglea, svjetski poznatog britanskog avanturista, autora i jednog od najprepoznatljivijih BBC-jevih televizijskih lica, koji je pred prepunom dvoranom HNK2 održao inspirativno predavanje „New Lives in the Wild: Beyond the Map“.
Kroz osobne priče i iskustva iz najudaljenijih dijelova svijeta, Ben Fogle govorio je o ljudima koji su odlučili živjeti drugačije, izvan ustaljenih okvira modernog društva, ali i o odnosu čovjeka prema prirodi, zajednici i vlastitim vrijednostima. Njegovo predavanje otvorilo je i šire pitanje možemo li jednako tako zamisliti drugačije modele razvoja, poslovanja i budućnosti planeta. Fogle je ovom prilikom poručio:
- U vremenu sve veće polarizacije trebamo ponovno učiti slušati jedni druge, poštovati različita mišljenja i ostati otvorenog uma. Jednako tako, ne smijemo odustati od planete. Priroda ima nevjerojatnu sposobnost obnove, a na nama je odgovornost da djelujemo, vodimo primjerom i ostavimo svijet u boljem stanju za generacije koje dolaze.
Veliki interes izazvali su i nastupi Juana Verdea, međunarodno priznatog stratega za održivi razvoj i bivšeg savjetnika američkih administracija, koji je govorio o globalnoj energetskoj tranziciji i klimatskim politikama, kao i Marge Hoek, jedne od vodećih svjetskih stručnjakinja za održivo poslovanje, koja je otvorila teme održivog liderstva, regenerativne ekonomije i budućnosti biznisa. Među istaknutijim razgovorima prvog dana bio je i onaj s Emilom Tedeschijem, predsjednikom Uprave Atlantic Grupe, koji je kroz osobne uvide govorio o poslovanju, odgovornosti i dugoročnom razvoju kompanija u vremenu sve bržih promjena.
Drugi dan Greencajta otvorilo je predavanje „Trust or Chaos: Samo zato što AI može – treba li?“, u sklopu kojeg je Kay Firth-Butterfield istaknula: “Danas sve više koristimo umjetnu inteligenciju, a sve manje propitujemo njezine posljedice. Najveći problem nije tehnologija, nego činjenica da smo prestali kritički razmišljati o tome kamo nas vodi.”
Veliku pažnju drugog dana zasigurno će privući i dr. Lollie Mancey, koja će kroz live razgovor s odgovornim AI companionom Anyom istražiti trenutak u kojem umjetna inteligencija prestaje biti samo alat i postaje sugovornik, suputnik pa čak i ogledalo društva. Predavanje će otvoriti pitanja mogu li strojevi pokazivati brigu, imati vrijednosti te razumjeti emocije, granice i odgovornost.
Program drugog dana donosi i razgovore o generacijskim razlikama i novim očekivanjima koje donose Gen Z i baby boomeri, dok će panel „Od održive destinacije do održive zajednice“ otvoriti pitanje kako turizam može postati pokretač razvoja lokalnih zajednica, očuvanja autentičnosti i kvalitetnijeg života izvan turističke sezone. Posebnu pažnju publike privlači i današnje gostovanje Simona Reevea powered by HTZ, jednog od najpoznatijih svjetskih putopisaca, autora i BBC-jevih dokumentarista, čija predavanja o klimatskim promjenama, globalnim izazovima i budućnosti planeta pune dvorane diljem svijeta.
Greencajt se održava od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, a sve informacije o programu dostupne su na službenoj web stranici te na društvenim mrežama Instagram i Facebook.
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