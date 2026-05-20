USKORO I NOVI ALBUM

Bend Detour objavio novi singl: Poslušajte 'Preko prepreka'

"Preko prepreka" je, po mom mišljenju, primjereno ljetna, pomalo euforična, goodfeel pjesma s motivacijskom porukom…sve što nam treba kao soundtrack ljeta, kaže frontmen Detoura Nenad Borgudan

Zagrebački bend Detour predstavlja novi, šesti singl s nadolazećeg albuma - vani je feelgood ljetni hit "Preko prepreka"! Savršena je to prilika za najavu njihova sedmog studijskog izdanja - Sve je OK! kako će se novi album zvati, a koji će izaći 11. rujna. Veliki koncert kojim će proslaviti novi album, ali i uspješan period iza sebe Detour će održati 2. listopada u klubu Boogaloo.

- "Preko prepreka" je, po mom mišljenju, primjereno ljetna, pomalo euforična, goodfeel pjesma s motivacijskom porukom…sve što nam treba kao soundtrack ljeta - opisao je novi singl frontman Detoura i autor pjesme Nenad Borgudan i dodao: "Nastala je u proteklih godinu dana i potaknuta je promjenama koje su mi se u tom periodu događale u životu, privatno i poslovno."

Video za pjesmu radio je Dalibor Barić nagrađivani vizualni umjetnik s kojim je bend već i prije surađivao.

- Ovo je treći puta da radimo s Daliborom i svaka suradnja, pa tako i ova bile su jako ugodne i super produktivne. Dalibor je van serijski talentiran umjetnik i sjajan čovjek, a s takvima je uvijek lako i gušt raditi. Tako da je spot za „Preko prepreka“  još jedno divno video djelo nastalo u suradnji s njim, koje vrijedi pogledati - iskren je Borgudan.

Na novom albumu će, otkrivaju iz Detoura, biti 11 pjesama. 

- Album je konceptualno i stilski nešto ujednačeniji od nekih proteklih  jer je nastao u relativno kratkom roku. Osnovna ideja i razlog stvaranja nije se promijenio, ali kontekst je.  Album govori o prethodne dvije godine iz moje perspektive, a s obzirom da se vrijeme od tada i nije promijenilo na bolje, on predstavlja logični nastavak prethodnog apokaliptičnog Master Blastera, s time da naslov „Sve je OK“ sugerira da je nenormalno postalo novo normalno - objašnjava Borgudan i s veseljem najavljuje veliki koncertni spektakl u Boogaloou 2.listopada.

- Čeka nas svečani Detour koncert, dakle u proširenom instrumentalnom sastavu, s pokojim dragim gostom, kao što to uvijek upriličimo povodom izlaska novog albuma. Svirat ćemo pjesme iz svih razdoblja našeg djelovanja i odabrane pjesme s novog albuma, tako da nećemo previše gnjaviti s pjesmama koje publika još ne zna - za kraj se našalio Borgudan.

A do velikog zagrebačkog koncerta bend očekuju brojni nastupi po cijeloj regiji, pa ih 29. svibnja možete uloviti u Splitu, 26. lipnja na Arsenal festu u Kragujevcu, 24. srpnja u Novoj Gradišci, 25. srpnja u Puli, 3. rujna u Beogradu, a 4. rujna u Nišu.

POSLUŠAJTE 'PREKO PREPREKA': 

