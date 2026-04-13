Bend ginekologa, vatrogasca, profesora i urednika: Zovemo se Kratak fitilj, brzo nam se skrati

Kratak fitilj slavonski je rock bend koji ima dva objavljena studijska albuma - 'Pozdrav iz Abesinije' i 'Ad maximum' - te EP 'Sjeti se Abesinije', a prije nekoliko dana publici su predstavili novi singl, 'Gdje si', kojim najavljuju niz live svirki po Hrvatskoj. Aktualni singl naći će se na njihovu albumu koji je gotovo spreman za objavu. Članove benda, osim strasti prema žestokom zvuku, povezuje to što, kad nisu na pozornici, rade zanimljive poslove.

Frontman benda Matija Karša je ginekolog u KBC-u Osijek, čiji je hobi, uz glazbu, trčanje na duge staze. Basist Matej Vidranski je novinar, voditelj i glazbeni urednik na radiju Valpovština, pa među prvima čuje svu najnoviju glazbenu produkciju. Gitarist Borna Valentić predaje klasičnu gitaru u glazbenoj školi u Donjemu Miholjcu prenoseći glazbeno znanje na mlađe generacije, a bubnjar Leo Ižaković po profesiji je vatrogasac, koji svoje zanimanje opisuje kao poziv a ne kao posao, s obzirom na svakodnevnu potencijalnu opasnost kojoj je izložen.

Foto: PROMO

Kako to da je jedan liječnik osnovao rock bend? Kako je nastalo ime benda?

Glazba je oduvijek moja velika ljubav. Paralelno sa školovanjem i studiranjem svirao sam gitaru, za to sam uvijek nalazio vremena. To mi je bio odličan ispušni ventil od učenja, a danas od svakodnevnih problema i nakupljenog stresa kojem smo svi prekomjerno izloženi. Bend je osnovan 2020. godine.

Čini mi se da je jedna od najtežih stvari kod osnivanja benda pamtljivo ime koje negdje već ne postoji. Ideja je došla nakon probe benda Asteroidi, u kojem sam prije svirao. Bubnjar benda Kruno, inače otac našeg bubnjara Lea, komentirao je da imam kratak fitilj kad sam, očito malo nervozno, reagirao na kritiku da sam nešto pogrešno odsvirao, što, naravno, ne može biti istina (smijeh). Ime odlično odražava karakter svih nas u bendu jer se stalno podbadamo i nemamo milosti jedni prema drugima, šale na tuđi račun su pravilo, a ne iznimka.

Uz vas, liječnika, u bendu su vatrogasac, radijski urednik te profesor glazbe. Upoznajte nas s članovima benda.

Bubnjar Leo profesionalni je vatrogasac, koji je dugo radio u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, uz to predaje bubnjeve u Valpovu. Znamo da uvijek možemo računati na njegovu pribranost kad se nama ostalima skrati fitilj. Basist Matej posvećen je radijskom poslu. Obožava videoigre za PC te je strastveni kolekcionar karata, stripova i stručne literature iz svijeta medija i kulture. Gitarist Borna u glazbi je 24/7, predaje klasičnu gitaru u glazbenoj školi u Donjemu Miholjcu, glazbenu teoriju te akustičnu i električnu gitaru. Ni ja ne smijem zaostajati, pa rekreativno trčim, imam više od 20 istrčanih službenih maratona, sakupljam i čitam stripove te, koliko mogu, čuvam živce jer ime benda stvarno nije nastalo slučajno. Odgajam troje djece, moja supruga četvero i uzalud stalno ulažem prigovore kako je 24 sata za jedan dan premalo.

Kako usklađujete poslovne i privatne obaveze s bendom?

Probe i svirke uglavnom su navečer, što olakšava organiziranje i usklađivanje sa svim obiteljskim i drugim dnevnim obvezama, ali neki od nas rade u smjenama, pa moramo vrlo dobro paziti na rasporede. Znalo je biti promjena planova doslovno pet minuta prije početka probe, ali kad zakazujemo svirku, nema zezanja, provjeravamo tri puta u kalendaru zakazane obveze. Nedavno smo svi uzeli godišnji jer smo imali dogovoreni koncert u Splitu, koji je na kraju odgođen jer je inspekcija klubu zabranila svirke zbog buke. Nadamo se da će se to riješiti pa da ćemo se moći predstaviti splitskoj publici. Početkom svibnja imat ćemo koncertnu promociju u Zagrebu, čemu se jako veselimo.

Foto: PROMO

Snimili ste duet sa Sejom Sexonom iz Zabranjenog pušenja, 'Djevojka u plavoj vesti'.

Veliki sam fan Zabranjenog pušenja, dio su mojeg odrastanja, još od ‘Top liste nadrealista’, koja je obilježila generacije. Imao sam neke neobjavljene pjesme, veliku želju da ih Sejo čuje i nadu da će mu se svidjeti, pa mu ih je naša izdavačka kuća Only records poslala. Kad se povratno javio i rekao da mu se pjesme sviđaju i da bi volio suradnju na pjesmi ‘Djevojka u plavoj vesti’, mojoj sreći nije bilo kraja. Još kad smo se čuli telefonom, teško mi je bilo povjerovati da razgovaram s idolom iz djetinjstva. Brzo smo sve dogovorili, nije ništa komplicirao, a snimili smo i spot, baš na dan koncerta Zabranjenog pušenja u Donjemu Miholjcu. Nezaboravno iskustvo bilo je i druženje u backstageu s članovima Zabranjenog pušenja.

Kakva je danas situacija s rock glazbom?

Rock glazbe baš i nema u našim mainstream medijima, ali koliko pratim preko društvenih mreža, rock bendova i izvođača ima puno. Ne bih rekao da je rock mrtav nego se vraća na margine, odakle je i potekao. Susrećemo se s rock izvođačima na raznim festivalima, tako da smo se uvjerili kako je rock scena svirački i autorski itekako živa. Zanimljivo je da naš bend mnogo bolju slušanost ima u susjednim državama, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, nego kod nas, prema podacima s našeg YouTube kanala, ali i prema broju publike koja nas kontaktira preko društvenih mreža. Zato planiramo i neke svirke u susjedstvu.

Objavili ste novi singl Gdje si. Što očekujete od njega i koji su planovi benda?

Aktualni singl naći će se na našem nadolazećem albumu koji je gotovo spreman za objavu, s izdavačem Only records dogovaramo detalje oko termina izlaska. Jako smo zadovoljni reakcijama na novu pjesmu, dobivamo odlične komentare na društvenim mrežama i na youtubeu. Predstavljamo ju aktivno u svim medijima te naravno na svirkama uživo koje su nam najdraži oblik promocije. Nedavno smo u Osijeku imali koncert gdje smo svirali najnovije pjesme i bilo je sjajno, vjerujemo da će tako biti i u Zagrebu. Početkom listopada nastupamo u Zadru na festivalu Glas kantautora, a prijavili smo se i na nekoliko kvalitetnih festivala pa čekamo odgovor organizatora (SHIP Šibenik, INmusic Zagreb, RocKA Karlovac, SoALIVE Music Sofia u Bugarskoj).