Svadbeni bendovi zarade i do 280.000€ godišnje: 'Krvav je to kruh, zahtjeva puno odricanja'
Bendovi na lokaciju dolaze nekoliko sati ranije zbog opreme i probe. Tijekom večeri odsviraju i više od stotinu pjesama
Sezona svadbi je pred vratima, a s njom i vrijeme kada glazba postaje jedan od ključnih elemenata svakog velikog slavlja. Atmosfera je ono što se s vjenčanja najduže pamti, a za nju su, uz mladence i goste, najzaslužniji upravo glazbenici koji večer pretvaraju u feštu za pamćenje. Svadbena glazba danas je puno više od pukog sviranja. Riječ je o cjelovečernjoj produkciji, organizaciji, komunikaciji s publikom i stalnom 'čitanju' energije u dvorani. Koliko košta dobar bend, što mladenci traže i koliko je taj posao zapravo zahtjevan, otkrivaju članovi nekih od najtraženijih svadbenih bendova u Hrvatskoj. Među njima su Šliperx Show i Boss Band, čiji su termini apsolutno popunjeni - rezultat godina rada, ulaganja i stalnog usavršavanja.