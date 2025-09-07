Nives Celzijus nedavno je uživala u berbi grožđa kod Pavlomira, u čizmama i s kacama kao prava beračica. A samo par dana kasnije pozirala je na jahti kod Vrsara
Berba je bila šlag, ali kadrovi s mora su 'prava' torta: Nives u izdanju koje se ne gleda jednom
Prije samo nekoliko dana Nives Celzijus uživala je u vinogradu kod Pavlomira u Novom Vinodolskom. Naoružana gumenim čizmama i “kacom” kraj sebe, bacila se u pravu berbu. A sad potpuno druga scena. Umjesto čizama, uskočila je u bikini i zaplovila morem kod Vrsara.
U modelu sa zebrastim printom pozirala je na jahti i pokazala figuru zbog koje su mnogi morali pogledati dvaput, pa i triput.
Komentari pratitelja samo su se nizali, od onih koji su joj poručili da izgleda bolje nego ikad, do onih koji su je nazvali pravom morskom sirenom. Naravno, bilo je i onih drugačijih, ali Nives je na njih navikla. Od duhovitih i (pre)slobodno intoniranih komentara do negativnih, sve ih prima sa stilom. Samouvjereno i bez trunke lažne skromnosti.
- Svjesna sam da se ne mogu niti se želim sviđati svima. Ne sviđati se ljudima koji imaju potrebu mrziti i omalovažavati druge bez ikakvog povoda meni dođe k’o najveći kompliment - rekla je ranije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+