Bernarda Brunović osvojila je 4. mjesto na The Voice Njemačka

Hrvatska slijepa pjevačica Bernarda Brunović, koja živi u Švicarskoj gdje je prošla brojne operacije, zauzela je četvrto mjesto u finalu njemačkog glazbenog showa "The Voice of Germany"
Četvrto mjesto, presretna sam! Bilo je to putovanje iz snova, izvijestila je u ponedjeljak putem Instagrama.
Bernarda Brunović, koja je tri puta nastupila i na hrvatskoj Dori, imala je ove sezone zapažene nastupe u njemačkom showu. Emotivne interpretacije, tehnička sigurnost i osobnost odvele su je do finala gdje je nastupila uz Michaela Patricka Kellya, svog mentora iz 2018. godine, čime se zatvorio krug dugogodišnje umjetničke suradnje.
- Zahvalna sam na svakom trenutku, svakom susretu, na svim divnim kandidatkinjama i kandidatima te sjajnom timu - poručila je.
Hrvatska dijaspora podržavala je 32-godišnju pjevačicu tijekom njenih nastupa.
- Cijela dijaspora koja je glasala za nju složit će se da je definitivno osvojila srca publike - zvijestio je portal Hrvati.ch, usmjeren na hrvatsku zajednicu u Švicarskoj.
Ostvareni rezultat potvrda je njene dosljednosti i hrabrosti u izrazito konkurentnom televizijskom formatu, naveo je portal.
Brunović je rođena u Zagrebu te od najranijeg djetinjstva ima problema s vidom koje je izazvao visoki očni tlak (kongenitalni glaukom). Ubrzo se s roditeljima preselila u Švicarsku gdje se nadala pronaći pomoć u borbi sa sljepoćom, ali unatoč brojnim operacijama problem je ostao. Odlučili su, međutim, ostati u Švicarskoj gdje su roditelji pronašli posao, a zatim osnovali svoju kompaniju.
Brunović je prošla 33 operacije, a 2001. godine izgubila je lijevo oko zbog čega ima staklenu protezu.
- Imala sam, srećom, sretno djetinjstvo izvan bolnice. Naučila sam kako se nositi sa svakakvim situacijama - izjavila je prije nekoliko godina za časopis Story.
Dodala je da joj snagu daje "vjera u Boga". Sluša glazbu, pjeva, piše, svira klavir i gitaru, a uz to voli trčanje, plivanje i skijanje. Navečer čita pomoću laptopa s posebnim programom. Inspiraciju za pjesme pronalazi u svakodnevnim situacijama i duhovnosti.
Portal Hrvati.ch smatra da je četvrto mjesto u Njemačkoj važna prekretnica i snažan temelj za daljnji međunarodni razvoj njene karijere.
- Za hrvatsku glazbenu scenu ona je dokaz da domaći izvođači mogu ravnopravno konkurirati na najvećim europskim pozornicama - zaključio je.
