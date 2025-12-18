Bernarda Brunović osvojila je 4. mjesto na The Voice Njemačka

Četvrto mjesto, presretna sam! Bilo je to putovanje iz snova, izvijestila je u ponedjeljak putem Instagrama.

Bernarda Brunović, koja je tri puta nastupila i na hrvatskoj Dori, imala je ove sezone zapažene nastupe u njemačkom showu. Emotivne interpretacije, tehnička sigurnost i osobnost odvele su je do finala gdje je nastupila uz Michaela Patricka Kellya, svog mentora iz 2018. godine, čime se zatvorio krug dugogodišnje umjetničke suradnje.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

- Zahvalna sam na svakom trenutku, svakom susretu, na svim divnim kandidatkinjama i kandidatima te sjajnom timu - poručila je.

Hrvatska dijaspora podržavala je 32-godišnju pjevačicu tijekom njenih nastupa.

- Cijela dijaspora koja je glasala za nju složit će se da je definitivno osvojila srca publike - zvijestio je portal Hrvati.ch, usmjeren na hrvatsku zajednicu u Švicarskoj.

Ostvareni rezultat potvrda je njene dosljednosti i hrabrosti u izrazito konkurentnom televizijskom formatu, naveo je portal.

Brunović je rođena u Zagrebu te od najranijeg djetinjstva ima problema s vidom koje je izazvao visoki očni tlak (kongenitalni glaukom). Ubrzo se s roditeljima preselila u Švicarsku gdje se nadala pronaći pomoć u borbi sa sljepoćom, ali unatoč brojnim operacijama problem je ostao. Odlučili su, međutim, ostati u Švicarskoj gdje su roditelji pronašli posao, a zatim osnovali svoju kompaniju.

Brunović je prošla 33 operacije, a 2001. godine izgubila je lijevo oko zbog čega ima staklenu protezu.

- Imala sam, srećom, sretno djetinjstvo izvan bolnice. Naučila sam kako se nositi sa svakakvim situacijama - izjavila je prije nekoliko godina za časopis Story.

Dodala je da joj snagu daje "vjera u Boga". Sluša glazbu, pjeva, piše, svira klavir i gitaru, a uz to voli trčanje, plivanje i skijanje. Navečer čita pomoću laptopa s posebnim programom. Inspiraciju za pjesme pronalazi u svakodnevnim situacijama i duhovnosti.

Foto: PROMO

Portal Hrvati.ch smatra da je četvrto mjesto u Njemačkoj važna prekretnica i snažan temelj za daljnji međunarodni razvoj njene karijere.

- Za hrvatsku glazbenu scenu ona je dokaz da domaći izvođači mogu ravnopravno konkurirati na najvećim europskim pozornicama - zaključio je.