Hrvatica osvojila žiri njemačkog Voicea: 'Ne vidim, ali pjevam iz srca i radim kao dušobrižnica'

Kada Bernarda Brunović (31) stane na pozornicu, publika odmah osjeti snagu njene prisutnosti. Nedavno je, svojim nastupom na The Voice of Germany, ponovno dokazala koliko njen glas može dirnuti publiku. Izvedbom pjesme 'Fighter' Christine Aguilere cijela je dvorana ustala na noge, a sva četiri mentora gotovo su se posvađala oko toga tko će je uzeti u svoj tim. Za one koji je prate, ovakve reakcije nisu iznenađenje – Bernarda svojim glasom uspijeva izazvati snažne emocije i inspirirati sve oko sebe.

No, iza ovog snažnog i vedrog lica krije se životna priča ispunjena boli, upornošću i nevjerojatnom snagom duha. Naime, priča je to koja inspirira mnoge i dokazuje kako snaga volje i vjera u bolje sutra nadilaze sve životne prepreke i nedaće poput onih kojima je mlada pjevačica tijekom života bila izložena, a unatoč svemu izgradila uspješnu karijeru kojoj mnogi mogu pozavidjeti.

33 operacije očiju

Rođena u švicarskom Dietikonu, u obitelji hrvatskih korijena, od najranijih dana Bernarda je suočena s ozbiljnim zdravstvenim izazovima – dijagnosticiran joj je kongenitalni glaukom, stanje koje joj je otežavalo normalan razvoj vida.

Već kao dijete prošla je kroz čak 33 operacije očiju u pokušaju spašavanja vida. Tijekom jedne od tih operacija došlo je i do gubitka jednog oka, a unatoč svim pokušajima, vid joj nikada nije vraćen.

- Život uvijek nosi svoje borbe i oluje, ali ja sam izabrala živjeti onako kako me srce vodi. Još kao dijete znala sam da želim sve – glazbu, sport, znanje, i da želim to živjeti do kraja, bez pola mjere. Teškoće su dolazile i prolazile, ali sažaljenje prema samoj sebi nikad nije imalo mjesta. Snagu su mi davali vjera u Boga, ljubav moje obitelji i žar vlastitih snova - ističe ova snažna i nasmijana mlada žena iza koje se krije životna priča ispunjena teškim životnim trenutcima, ali i vjerom i nevjerojatnom upornošću.

Sljepoća je, kaže, nije ograničila - naprotiv, dala joj je drugačije shvaćanje života.

Zagreb: Pjeva?ica Bernarda Brunovi? | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Glazba joj puno znači

Glazba je u Bernardin život ušla vrlo rano. Još kao djevojčica zapisivala je vlastite tekstove i učila svirati klavir i gitaru. Sve ono što nije mogla vidjeti, pretočila je u riječi i melodije.

- Glazba mi je ušla pod kožu još prije nego što sam znala govoriti. Nisam odrasla u obitelji glazbenika, ali kod nas se uvijek pjevalo i voljelo glazbu. Moje inspiracije su šarolike – gospel, jazz, soul, blues, funk, R&B, rock, country... Nikad nisam rekla: ‘Sada postajem glazbenica.’ Ne, život me polako i prirodno gurnuo tim putem dok sam jednostavno išla s tokom - otkriva švicarska pjevačica hrvatskih korijena.

Prvi veći iskorak ostvarila je na švicarskom izboru za Euroviziju, a hrvatska publika upoznala ju je kroz nastupe na Dori gdje je s pjesmama poput "I Believe in True Love", "Colors" i "Here for Love" osvajala simpatije gledatelja i žirija.

- Za mene je glazba sloboda, ona mi daje krila i dah. Kad pjevam, ne mislim na sljepoću ni na poteškoće. Tada živim sto posto - s nevjerojatnom lakoćom priča Bernarda.

Foto: The Voice

Njeni nastupi nisu samo glazbeni događaji, dodaje, već i trenutci kada publika postaje sugovornik. Upravo kroz publiku, koju nažalost nema mogućnost vidjeti, osjeti prisutnost koju doživljava kroz nevjerojatnu razmjenu energija.

- Publika je za mene živi sugovornik. Nekad se sve dogodi kroz pjesmu, nekad između pjesama, nekad i u izravnom dijalogu. Osjetim njihovu reakciju, taj val dobre energije u zraku. Najljepši trenuci veze nastanu baš onda kad ih uopće ne očekujem - iskrena je lijepa Bernarda.

Nastupila na Dori

Hrvatskoj publici posebno je poznata po nastupima na Dori, na kojoj je nastupala tri puta, ali šira javnost upoznala ju je kroz "The Voice of Germany" 2018. godine, kada je svojom emotivnom izvedbom pjesme "I Heard It Through the Grapevine" rasplakala gledatelje. Nedavni nastup na istoj emisiji, gdje je otpjevala pjesmu "Fighter", ponovno je izazvao ovacije publike.

No, nijedan od nastupa ne izdvaja po zahtjevnosti izvedbe već u svaki ulaže cijelu sebe i smatra ga posebnim na svoj način.

- Za mene ne postoji 'najzahtjevniji nastup'. Svaki nosi svoje čari i svoje napore. Kad stanem na pozornicu, unosim cijeli svoj život do tog trenutka – sve emocije, sve misli i puštam da se uklope s glazbom i energijom koja struji prostorom. To je uvijek jedan poseban susret - otkriva.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Također, njena priprema za nastupe nikad ne uključuje neke spektakularne rituale niti joj stvaraju neki pritisak.

- Jedan dan može biti pretrpan sportom, obavezama, probama, kućanskim poslovima, knjigama... i onda izađem na pozornicu kao da je to samo prirodan nastavak dana. Upravo u toj jednostavnosti osjetim slobodu – da mogu obuhvatiti toliko toga, da me ne veže samo jedna strast. Pritisak? Naučila sam da mu ne dam da me vodi. Ja vodim njega, iskustvom, upornošću i željom da budem slobodna do kraja - kaže hrabra pjevačica.

Teologija i životni poziv

Uz glazbenu karijeru, Bernarda je magistrirala teologiju i filozofiju te radi u bolnici kao dušobrižnica. Spoj glazbenog puta i duhovnog poziva smatra svojim velikim darom.

- To je kao da živiš u dva svijeta i učiš gledati iz više perspektiva odjednom - kaže.

Veliku ulogu u njenom životu zauzima vjera, koja joj je uvijek bila oslonac, kako u bolnici, tako i na pozornici i svakodnevici i koja joj pruža snagu i mir u trenucima osobnih i profesionalnih izazova. O svojim stavovima govori otvoreno, iako zna da to katkad izaziva negativne reakcije. Iako se ponekad suočava s kritikama zbog svojih uvjerenja i pro-life stavova, zbog kojih je doživjela neugodnosti te joj je svojedobno, zbog prijetnji na društvenim mrežama, u zadnji čas otkazan koncert u Zürichu, pronalazi hrabrost da ostane dosljedna.

- Osjetila sam bol, ali našla i mir i hrabrost da ostanem pri onome u što vjerujem. Da budem jasna: nikoga ne mrzim! Vjerujem da nam treba više autentičnosti, poštenja, hrabrosti i samopouzdanja i da trebamo naučiti razlikovati kritiku koja gradi od one koja ruši - ističe magistrica teologije i filozofije, koja pjesme piše još od djetinjstva.

Inspiraciju pronalazi u životnim situacijama, vjeri, ali i glazbenim žanrovima koji joj oblikuju stil: gospel, jazz, soul, R&B, blues i funk. Njene nove pjesme donose poruke ljubavi, autentičnosti i vrijednosti.

- Izašle su Hearts and Treasures i novija My Own Kind of Woman. Obje su autobiografske, nastale iz moje vjere i radosti života. Prva govori o tome što je uistinu vrijedno, a za mene je to moj konačni smisao u Bogu. My Own Kind of Woman poziv je na autentičnost i jedinstvenost. Ne volim se zatvarati u oznake poput 'glazbenica' ili 'teologinja'. Ja sam prije svega – ja. I vjerujem da smo svi pozvani biti upravo to – svoji, jedinstveni - izravna je žena koja slovi za simbol upornosti, snage duha i vjere.

Snaga, nada i inspiracija

Kada joj je teško, pronalazi mir kroz molitvu, introspektivno promišljanje i osluškivanje vlastitog srca.

- Volim mnogo toga u životu, ali kad postane preteško, onda zastanem. Odmorim, pomolim se, osluškujem. Uvijek nastojim biti iskrena s Bogom i sama sa sobom. I brzo shvatim da teškoće nikad nisu nepodnošljive i da nikad ne traju vječno. Dovoljno je malo suosjećanja, jedan mali korak – i otvore se nova vrata.

Njena poruka mladima jest da se "usude sanjati".

- Usudite se biti iskreni i hrabri. Budite svoji, jedinstveni, autentični. Upoznajte sebe, učite od života. I nikada ne zaboravite – teškoća ne znači nemogućnost - zaključuje žena koja dokazuje da prava snaga ne leži u fizičkim sposobnostima ili vizualnom dojmu, nego u unutarnjem svjetlu, strasti i predanosti. Njezin glas osvaja srca, a njezina životna filozofija nadahnjuje tisuće mladih i starijih, pokazujući da tamu mogu nadvladati ljubav, snaga duha i nepokolebljiva vjera u život.

Foto: Josip Regović/PIXSELL