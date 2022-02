Studentica i pjevačica Bernarda Brunović (28) nastupit će treći put na Dori. Prvi je put 2019. pjevala “I believe in True Love”, prošle je godine energično otpjevala “Colors”, a 19. veljače će pokušati pobijediti s pjesmom “Here for Love” za koju je koautorica sa svojim švedskim timom. Bernarda živi u Švicarskoj, a u razgovoru nam je ispričala što očekuje od ovogodišnje Dore, novim projektima, albumu...