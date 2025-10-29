Obavijesti

'ČISTI SVOJ ŽIVOT'

Bernie Ecclestone (95) prodaje imovinu, jednu od svojih jahti je prodao u Hrvatsku: 'Da, upravo'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: PIXSELL/canva

Ecclestone je otkrio da je jednu od svojih jahti prodao u Hrvatskoj. Riječ je o jahti Petara, čije ime nosi sentimentalnu vrijednost, inspirirano je imenima njegovih kćeri Petre i Tamare

Legenda Formule 1 Bernie Ecclestone odlučio je prodati dvije svoje jahte nakon što je, u 95. godini života, izjavio da želi “početi čistiti svoj život”. Ecclestone je jedno od najpoznatijih imena u povijesti motosporta, čovjek je koji je Formulu 1 pretvorio u globalni komercijalni spektakl. Više od četiri desetljeća obnašao je dužnost izvršnog direktora F1, sve do 2017. godine, kada je Liberty Media dovršila preuzimanje organizacije vrijedno 6,4 milijarde funti.

Tijekom bogate karijere stekao je golemo bogatstvo, koje se danas procjenjuje na 2,4 milijarde funti. No sada se, kako sam kaže, odlučio riješiti dijela svoje imovine — uključujući i luksuzne jahte koje je rijetko koristio.

Dubrovnik: I ove godine luksuzne jahte u Gružu, čak i jahta Patara Bernieja Ecclestonea
Dubrovnik: I ove godine luksuzne jahte u Gružu, čak i jahta Patara Bernieja Ecclestonea | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

U razgovoru za njemački Bild, Ecclestone je otkrio da je jednu od svojih jahti prodao u Hrvatskoj.

“Upravo smo je prodali”, rekao je Bernie, dok je njegova supruga Fabiana Ecclestone dodala kako su je koristili samo osam dana godišnje.

Riječ je o jahti Petara, čije ime nosi sentimentalnu vrijednost — inspirirano je imenima njegovih kćeri Petre i Tamare, koje je dobio u braku s bivšom suprugom Slavicom Ecclestone.

SPASIO JU JE Voditeljici F1 vjetar podigao suknju: Snimili joj gaćice, a onda je uletio Bernie Ecclestone
Voditeljici F1 vjetar podigao suknju: Snimili joj gaćice, a onda je uletio Bernie Ecclestone

Bernie je otkrio i da prodaje manju jahtu usidrenu na Ibizi, a Bild navodi da Ecclestone nastavlja “čistiti svoj život i bogatstvo”, što je započeo ranije ove godine prodajom svoje legendarne kolekcije od 69 superautomobila.

Kolekciju automobila kupio je Mark Mateschitz, suvlasnik Red Bulla i sin pokojnog osnivača te tvrtke Dietricha Mateschitza. Iako cijena nikada nije službeno objavljena, vjeruje se da je vrijedila oko 500 milijuna funti.

OSTALO

