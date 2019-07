Beyonce je došla na premijeru 'Kralja Lavova': Dala glas Nali

Za manje od mjesec dana u kino dolazi remake 'Kralja lavova', a Disney obožavateljima daje sve više detalja o likovima i glumačkoj postavi. Naime, Beyonce (37) će u remakeu dati glas Nali, a producirala je i kurirala soundtrack, koji će službeno izaći još ovog mjeseca kad 'Kralj lavova' dođe u kina.

Foto: Pixell Inače, Beyonceina pjesma 'Spirit' naći će se na soundtracku filma.

Također, jučer su izašle fotografije glumaca sa svojim likovima. Beyonce se tako našla licem u lice s Nalom, a Donald Glover (35), američki glumac i reper, sa Simbom.

Foto: Instagram

'The Lion King: The Gift' je album na kojem su radili glazbenici diljem svijeta, prožet je zvukovima Afrike te produciran i kuriran od strane Beyonce.

Beyonce je pjesmu izvela i napisala sa skladateljima Hansom Zimmerom (61) i Lebom M-om. Oni su joj pomogli da novu pjesmu uklopi u film s već utemeljenom glazbenom osobnošću.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

- Lijepo je od njih što su radili s njom da nova pjesma što prirodnije postane dio nove produkcije - rekao je redatelj Jon Favreau.

Beyonce također pjeva novu verziju pjesme iz originalnog filma 'Can You Feel the Love Tonight', na kojoj joj se pridružio Donald Glover.

Foto: Instagram/orijent

Glazbu za film ponovno je radio Elton John (72) koji je za 'Kralja lavova' preradio neka svoja najpoznatija djela, a obožavatelji se sve teže nose s emocijama i nostalgijom koji će im ovaj uradak zasigurno probuditi.

