Beyonce se zatvorila u sobu, a Brad se 'napušavao' dan i noć

Iako su uspješni i svjetski poznati, neki su slavni imali trenutke kada im se sve činilo beznadno. O tome su javno progovorili, ne bi li skinuli stigmu oko depresije i potaknuli raspravu o mentalnom zdravlju.

Nicki Minaj

Foto: Camilla Morandi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Reperica Nicki Minaj (35) 2011. je prvi put progovorili o depresiji u koju je pala neposredno prije no što se proslavila singlom 'Maassive Attack' 2010., skinutog s njenog albuma prvijenca 'Pink Friday'.

- Stalno su mi se vrata zatvarala ispred nosa. Imala sam osjećaj da ništa ne funkcionira. Kada sam se osamostalila i preselila, mislila sam da ću se morati vratiti doma jer nisam uspjela. U jednom trenutku sam počela razmišljati kako bi bilo bolje da zaspim i više se ne probudim - rekla je.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Minaj je otkrila i kako ju je djetinjstvo u neimaštini motiviralo da uspije u životu. Kada je imala pet godina, s obitelji se doselila u SAD. Njena obitelj živjela u teškim uvjetima, a Nicki je, priznala je kasnije, stalno plakala jer si nije mogla priuštiti isto što i ostala djeca.

- Unatoč svemu, mojoj obitelji nije ništa nedostajalo. Od njih sam naučila što je zaista važno u životu - rekla je reperica.

Beyonce

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Nakon što se grupa Destiny's Child raspala 2001., pjevačica je pala u depresiju. Iako rijetko daje intervjue i govori o privatnom životu, u intervjuu za časopis People otvorila je dušu.

- Nisam jela, zatvorila sam se u sobu. Prolazila sam kroz teško životno razdoblje. Više nisam znala tko sam, ni tko su mi prijatelji. Život mi se promijenio. Trebalo mi je godinu dana da dođem k sebi. Majka me uporno upozoravala da pazim na svoju psihičko zdravlje - rekla je Beyonce (36) kojoj je solo karijera uzela maha albumom iz 2003., 'Crazy in Love'.

Brad Pitt

Foto: Kento Nara/DPA/PIXSELL

Drugom polovicom devedesetih, osim što je nizao uspješne filmove, Brad Pitt (54) je nosio status seks simbola. Slava ga je zatekla te je pao u 'kolotečinu'.

- Pokušavao sam se sakriti i ne biti dio celebrity kulture. Puno sam pušio, sjedio sam na kauču i pretvarao se u biljku. Počeo sam sam sebi ići na živce - pričao je glumac Hollywood Reporteru.

Bitku s depresijom nazvao je 'najboljom školom' te je usporedio sa 'semestrom na fakultetu'.

Foto: Chase Rollins/Press Association/PIXSELL

- Svakoga dana sam radio istu stvar. U jednom trenutku sam zaključio da tratim život. Dignuo sam se s kauča i otišao u Casablancu - priča glumac. Taj mu je put otvorio oči jer je prvi put vidio kako izgleda teško siromaštvo. To ga je, dodaje, promijenilo.

Kroz teško razdoblje prolazio je i nakon razvoda s Angelinom Jolie 2016., s kojim ima troje biološke djece i troje posvojene.

- Glazba i terapija su me izvukli. Volim iskrenu i sirovu glazbu, kakvu radi Frank Ocean. Išao sam kod dva psihoterapeuta i uspio sam, napokon se osjećam dobro - rekao je lani glumac.

Miley Cyrus

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U intervjuu za Elle, pjevačica je 2016. priznala da se borila s depresijom kada je bila mlađa. Iako je smatrala da joj lijekovi nisu potrebni, danas, kaže, shvaća da bi joj pomogli.

- Bila sam toliko depresivna da sam se zaključala u sobu. Nisam htjela izaći dugo, pa je tata razvalio vrata. Tada sam imala problem s kožom i osjećala sam se kao da mi se svi rugaju zbog toga. Kasnije sam shvatila da nisam bila depresivna zbog drugih ljudi, nego sam se jednostavno osjećala jako loše - priznala je Miley (25), čiji je otac poznati country glazbenik Billy Ray Cyrus.

Pjevačica dodaje kako su joj drugi govorili da nije dovoljno zahvalna na životom kakvim živi i osuđivali su je zbog depresije.

Foto: Instagram

- Ali nekada ljudi ne shvaćaju da si ne možeš pomoći. No kasnije sam shvatila da mi je svemir podario mogućnost da pomognem svima koji se slično osjećaju. Želim ljudima dati do znanja da je u redu ne osjećati se dobro. U redu je pričati o tome i to pokazivati. Nema goreg od toga kada se pravite da ste sretni. Iako ne volim lijekove, shvaćam sada da su mi tada trebali - rekla je Miley.

Tom Hardy

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Glumac je, kaže, 'čist' od 2003. U mladosti se protiv depresije borio, priznaje, na krivi način. Postao je ovisan o alkoholu i heroinu. Hardy (40) je odrastao u dobrostojećoj londonskoj obitelji, no ništa ga nije ispunjavalo. Dno je dotaknuo kada se jednom prilikom probudio na ulici londonske četvrti, u vlastitoj krvi i povraćotini.

Tu je ovisnost zamijenio poslom, pa uloge već godinama uloge niže jednu za drugom. I dalje, priznaje, pati od oblika anskioznosti.

Foto: Screenshot/BBC

- Užasavam se pomisli da ne mogu nešto kontrolirati. Ne znam što budućnost nosi. Uvijek pomislim da me samo jedna pogreška dijeli od potpune propasti svega što sam za sebe i svoju obitelj izgradio - priznao je prije četiri godine Hardy.