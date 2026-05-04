Beyonce stiže na Met Galu nakon deset godina izbivanja

Najiščekivanija noć u svijetu mode, Met Gala, tradicionalno se održava ispred njujorškog Metropolitan Museum of Art, a ove godine posebno se iščekuje pojavljivanje Beyoncé na plavom tepihu kojim nije kročila puno desetljeće.

Posljednji put pojavila se 2016., a u međuvremenu je preskakala događaj zbog fokusa na obitelj, velikih projekata poput albuma "Renaissance" i turneja, kao i želje za većom privatnošću. Njezin povratak odmah je postao jedna od najiščekivanijih modnih priča večeri.

Upravo je Beyoncé najavljena kao supredsjedateljica uz glumicu Nicole Kidman, tenisku legendu Venus Williams i dugogodišnju organizatorica i prvu damu Voguea, Annu Wintour. Tema večeri, koja služi kao svečano otvorenje godišnje izložbe Instituta za kostimografiju, jest "Costume Art", odnosno "Umjetnost kostima", dok je zadani kodeks odijevanja za uzvanike "Fashion Is Art", odnosno "Moda je umjetnost".

Ovogodišnja izložba, koju potpisuje glavni kustos Andrew Bolton, bit će prva postavljena u novim, stalnim galerijama Instituta za kostimografiju, nazvanim Condé M. Nast Galleries. Smještaj galerija na istaknutoj lokaciji unutar muzeja, odmah uz glavno predvorje, smatra se povijesnim trenutkom koji potvrđuje status mode kao ravnopravne umjetničke forme. Sama izložba istražit će neraskidivu vezu između odjeće i tijela kroz 5000 godina povijesti umjetnosti.

Posjetitelji će moći vidjeti oko 400 odjevnih predmeta i umjetničkih djela iz goleme zbirke muzeja, a poseban naglasak bit će na različitosti ljudskog tijela. Kako je najavio Bolton, izložba će prikazati različite tipove tijela, uključujući i one koji su u svijetu mode često zanemareni, poput "trudnog tijela" i "tijela koje stari". U tu svrhu izrađen je set novih, realističnih lutaka modeliranih prema stvarnim osobama, među kojima su aktivistica za prava osoba s invaliditetom Sinéad Burke i paraolimpijka Aimee Mullins, kako bi se "osporila povijest muzejskog izlaganja koje karakteriziraju mršava, sposobna i standardizirana tijela".

Iako je Met Gala globalno poznata po ekstravagantnim modnim kreacijama, njezina primarna svrha je prikupljanje sredstava za Institut za kostimografiju, jedini samofinancirajući odjel unutar muzeja. Otkad je Anna Wintour preuzela vodstvo, događaj je postao iznimno uspješna dobrotvorna večer. Od 1995. godine prikupljeno je više od 223 milijuna dolara, a samo je prošlogodišnja gala večer donijela rekordnih 31 milijun dolara. Cijene ulaznica, koje su 2024. dosegle 75.000 dolara po osobi, osiguravaju ekskluzivnost događaja na kojemu se okupi tek oko 450 pomno odabranih gostiju iz svijeta mode, filma, glazbe, sporta, politike i biznisa.