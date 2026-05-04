Sve je spremno za najvažniju noć u svijetu mode. Evo koliko je Met Gala prikupila do danas

Najiščekivanija noć u svijetu mode, Met Gala, održat će se i ove godine tradicionalno prvog ponedjeljka u svibnju. Večeras će tepih ispred njujorškog Metropolitan Museum of Art ponovno postati epicentar glamura, a ovogodišnje izdanje predvodit će impresivna postava supredsjedateljica: glazbena ikona Beyoncé, proslavljena glumica Nicole Kidman, teniska legenda Venus Williams i, naravno, dugogodišnja organizatorica i prva dama Voguea, Anna Wintour. Tema večeri, koja služi kao svečano otvorenje godišnje izložbe Instituta za kostimografiju, jest "Costume Art", odnosno "Umjetnost kostima", dok je zadani kodeks odijevanja za uzvanike "Fashion Is Art", odnosno "Moda je umjetnost".

Ovogodišnja izložba, koju potpisuje glavni kustos Andrew Bolton, bit će prva postavljena u novim, stalnim galerijama Instituta za kostimografiju, nazvanim Condé M. Nast Galleries. Smještaj galerija na istaknutoj lokaciji unutar muzeja, odmah uz glavno predvorje, smatra se povijesnim trenutkom koji potvrđuje status mode kao ravnopravne umjetničke forme. Sama izložba istražit će neraskidivu vezu između odjeće i tijela kroz 5000 godina povijesti umjetnosti.

Posjetitelji će moći vidjeti oko 400 odjevnih predmeta i umjetničkih djela iz goleme zbirke muzeja, a poseban naglasak bit će na različitosti ljudskog tijela. Kako je najavio Bolton, izložba će prikazati različite tipove tijela, uključujući i one koji su u svijetu mode često zanemareni, poput "trudnog tijela" i "tijela koje stari". U tu svrhu izrađen je set novih, realističnih lutaka modeliranih prema stvarnim osobama, među kojima su aktivistica za prava osoba s invaliditetom Sinéad Burke i paraolimpijka Aimee Mullins, kako bi se "osporila povijest muzejskog izlaganja koje karakteriziraju mršava, sposobna i standardizirana tijela".

Veliki povratak Beyoncé

Izbor supredsjedateljica dodatno naglašava snagu i utjecaj ovogodišnjeg događaja. Najveću pažnju privlači povratak Beyoncé, koja će se na Met Gali pojaviti prvi put nakon deset godina. Njezino posljednje pojavljivanje bilo je 2016. godine, a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju modno izdanje koje će pripremiti za ovu prigodu. Uz nju će stajati Nicole Kidman i Venus Williams, koje su redovite gošće i poznate po svojim elegantnim i promišljenim odabirima.

Anna Wintour, koja događaj nadgleda od 1995. godine, i dalje je ključna figura iza kulisa, odgovorna za svaki detalj, od popisa gostiju do rasporeda sjedenja. Počasni predsjedatelji večeri su osnivač Amazona Jeff Bezos i njegova supruga Lauren Sánchez Bezos, čime se potvrđuje važnost financijske podrške iz svijeta tehnologije. Odbor domaćina predvode kreativni direktor Saint Laurenta Anthony Vaccarello i glumica Zoë Kravitz, a pridružuju im se brojna poznata imena poput Sabrine Carpenter, Doje Cat i Teyane Taylor.

Večer koja prikuplja milijune

Iako je Met Gala globalno poznata po ekstravagantnim modnim kreacijama, njezina primarna svrha je prikupljanje sredstava za Institut za kostimografiju, jedini samofinancirajući odjel unutar muzeja. Od kada je Anna Wintour preuzela vodstvo, događaj je postao iznimno uspješna dobrotvorna večer. Od 1995. godine prikupljeno je više od 223 milijuna dolara, a samo je prošlogodišnja gala večer donijela rekordnih 31 milijun dolara.

Ova sredstva ključna su za financiranje godišnjih izložbi, publikacija, akvizicija i cjelokupnog rada instituta. Cijene ulaznica, koje su 2024. dosegle 75.000 dolara po osobi, osiguravaju ekskluzivnost događaja na kojem se okupi tek oko 450 pomno odabranih gostiju iz svijeta mode, filma, glazbe, sporta, politike i biznisa.

*uz korištenje AI-ja