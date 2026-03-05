Bezosi počasni supredsjedatelji modnog Oscara: 'Počašćeni smo kao domaćini Met Gale 2026.'

Osnivač Amazona Jeff Bezos i supruga Lauren Sánchez proglašeni su počasnim supredsjedateljima Met Gale za 2026. godinu. Ovim imenovanjem par se pridružuje zvjezdanoj postavi koju čine Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams i nezaobilazna Anna Wintour, cementirajući svoj položaj na vrhu najekskluzivnijeg događaja u svijetu mode.

Foto: Pixsell/DPA

Iako je vijest o njihovu sponzorstvu objavljena još u studenom prošle godine, informacija o počasnom supredsjedanju objavljena je bez velike pompe, no nije promakla modnim kritičarima koji Bezose prozivaju da pokušavaju "kupiti put u visoko društvo i politiku". Mnogi modni kritičari i korisnici društvenih mreža izrazili su nezadovoljstvo tvrdeći da tehnološki milijarderi narušavaju autentičnost događaja koji je tradicionalno bio vezan uz luksuzne modne kuće.

Jedan modni novinar na platformi X je napisao: "Bilo je neizbježno da Jeff Bezos i Lauren Sánchez, žedni kulturne dominacije, zarinu svoje kandže u Met Galu putem sponzorstva. Cijela njihova medijska strategija vodila je upravo do ovoga trenutka".

S druge strane, Anna Wintour, glavna urednica Voguea i predsjedateljica događaja od 1995. godine, stala je u obranu svoje odluke. U intervjuu za CNN odbacila je kritike i pohvalila velikodušnost para.

Foto: REUTERS/PIXSELL

​- Mislim da će Lauren biti divan dodatak muzeju i događaju. Vrlo smo zahvalni na njezinoj nevjerojatnoj darežljivosti, a ona je velika zaljubljenica u kostimografiju i, očito, modu, stoga smo oduševljeni što je dio ove večeri - rekla je Wintour.

Lauren Sánchez nije skrivala oduševljenje novom ulogom. Tijekom gostovanja u emisiji "Today" je rekla: "Bilo je to tako zabavno i značajno iskustvo, a kad me Anna nazvala i pitala: 'Želiš li biti supredsjedateljica i ujedno sponzorica Meta?', bila sam iznimno počašćena".

Dodala je kako je oduševljena temom izložbe, "Costume Art", te kodeksom odijevanja "Fashion is Art" (Moda je umjetnost).

Met Gala nije oduvijek bila globalni spektakl kakav poznajemo danas. Njezini korijeni sežu u 1948. godinu, kad ju je utemeljila modna publicistica Eleanor Lambert kao dobrotvornu večeru za prikupljanje sredstava za tek osnovani Institut za kostime pri Metropolitan muzeju umjetnosti. S dolaskom Anne Wintour 1995. godine, Met Gala je doživjela konačnu preobrazbu u "najveću modnu noć". 