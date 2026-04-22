Milojko je od nje bio stariji 53 godine, a na kraju su se razveli: Milijana sad opet ljubi starijeg

Milijana Bogdanović i Milojko Božić bili su jedan od najkontroverznijih parova u regiji prije nekoliko godina. Javnost ih je upoznala u reality showu 'Parovi', ali njihova ljubav nije potrajala. Sada Milijana ima novu ljubav
Milijana Bogdanović i Milojko Božić postali su jedno od najkontroverznijih parova srpskog reality programa 'Parovi', privlačeći pozornost ne samo domaće, već i međunarodne javnosti zbog velike razlike u godinama i jedinstvene dinamike njihove veze.
Njihova ljubav počela je time što je Milijana napravila prvi korak, fascinirana Milojkovim izgledom i šarmom, iako je on tada imao već 75 godina.
Par je prihvatio ponudu televizije 'Happy' da sudjeluje u sedmoj sezoni reality showa 'Parovi'.
Njihov ulazak u reality izazvao je šok i nevjericu među sudionicima i gledateljima, jer su njihov nježan odnos i velika razlika u godinama bili predmet brojnih komentara i osuda. Milijana je u emisiji tvrdila da nikada nije bilo sramota zbog svoje veze i da je ponosno dijelila fotografije s Milojkom na društvenim mrežama.
Međutim, njihova veza nije bila bez problema, oboje su bili izrazito ljubomorni, a Milijana je čak pratila Milojka i kod liječnika, ne želeći ga ostaviti samog ni s medicinskim sestrama.
Tijekom showa, Milijana je flertala s drugim sudionicima, što je izazivalo ljubomoru i svađe s Milojkom. Jedan od najpoznatijih incidenata bio je njen odnos s Aleksandrom Požgajem, koji je sam bio oženjen, ali je otvoreno pokazivao interes za Milijanu.
Nakon izlaska iz 'Parova', par se vjenčao. Među uzvanicima nisu bili njezini roditelji niti njegova djeca. Milijanu je došla podržati njena baka Dana koja je samo nekoliko godina starija od Milojka.
Bio je odličan osjećaj. Cijela svadba je bila veoma vesela, ljudi su plesali, mi smo se veselili. Do 2 sata ujutro smo ostali u restoranu, a negdje oko 3 smo stigli kući. Plakala sam od sreće, i to nisam plakala već pustila nekoliko suza. Teško mi je bilo što roditelji nisu tu, ali mi je zato majka poslala poruku. Ne bih otkrila što mi je napisala, rekla je tada za Blic.
No, ubrzo je pao i razvod nakon niza javnih prevara.
Ona je od tad imala nekoliko partnera, no te veze nisu potrajale.
Nedavno je Milijana govorila o svojoj prethodnoj vezi, i to s oženjenim muškarcem.
'To je bila jaka, fatalna ljubav, ali i pogubna za oboje. Naš je odnos trajao oko dvije i pol godine. On je tada bio u braku i često se svađao sa ženom zbog mene. Pokušali smo kasnije izgladiti odnose, ali nije išlo', ispričala je.
Kako navodi Espreso.rs, ona sada ponovno ljubi.
Sa Zoranom je ovih dana objavila i zajedničku fotografiju, a kasnije je pokazala i da uživaju zajedno u prirodi uz poruku: 'Naravno da drugima ne treba biti jasno što vidiš u njemu'.
