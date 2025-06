Bezosova jahta stigla u Kaštelu, ali gdje je slavni par? 'Otjeralo nas je osiguranje, hrpa ih je...'

Jahta nam je zapela za oko u šetnji. Sve je bilo puno osiguranja, a uz jahtu je stajala i jahta u pratnji. Kada smo se približili, osiguranje nas je otjeralo. Nismo vidjeli Bezosa, ali smo sigurni da je u tom trenu bio na brodu, ispričao nam je čitatelj koji je u utorak u Marini Kaštela primijetio luksuznu jahtu Koru.

Radi se o impresivnoj 127-metarskoj jedrilici čiji je vlasnik Jeff Bezos (61), osnivač Amazona. Koru je prvo pristala u splitsku luku, a zatim uplovila u Marinu Kaštela, gdje je izazvala veliko zanimanje prolaznika. Iako nije potvrđeno je li Bezos sa zaručnicom Lauren Sanchez (55) trenutačno u Hrvatskoj, snažno osiguranje i zatvoren pristup jahti daju naslutiti da bi par mogao biti na brodu.

Foto: čitatelj 24sata

Bezos i Sanchez uskoro će stati pred oltar, 24. lipnja vjenčat će se na otočiću San Giorgio Maggiore pored Venecije. Navodno će Lauren nositi vjenčanicu Oscara de la Rente, a dio svečanosti održat će se upravo na superjahti Kori, vrijednoj oko 500 milijuna eura.

Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION

Koru je 127-metarska jedrilica izrađena u Nizozemskoj. Ova superjahta ima tri jarbola, a zbog njezina izlaska na otvoreno more morao je biti rastavljen most Koningshaven u Rotterdamu. Koru ima nekoliko paluba, a na jednoj od njih ima i prostrani bazen. Zbog veličine jarbola, kako se pisalo, morao se rastaviti i most Koningshaven u Rotterdamu, kako bi grdosija mogla izaći na otvoreno more.

Foto: čitatelj 24sata

Jahta ima ukupno 36 članova posade, a može primiti do 18 gostiju. Registrirana je na Kajmanskom otočju, a sadrži nekoliko prostorija za objed, jacuzzije i dva bara. Iako je Koru jedna od najvećih jahti na svijetu, ona ne plovi sama. Uz nju dolazi još jedan brod koji Bezosu služi kao garaža za njegova vozila.

Dodatna jahta nosi ime Abeona, a smatra se najvećim brodom ikad sagrađenim da služi kao podrška glavnom brodu.

Foto: čitatelj 24sata

Bezos i Sanchez su jahtom plovili po Jadranu 2023. godine, proveli su tjedan u Hrvatskoj i uživali u Dubrovniku, Hvaru, Mljetu... A s njima su neko vrijeme bili i slavni gosti kao što su Orlando Bloom i Katy Perry.

Foto: James Moy/PRESS ASSOCIATION