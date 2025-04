Biciklist je 'bocnuo' Blankinog Rubena: 'Više se brini za svoju obitelj, jer i mi čujemo stvari...'

Belgijski novinar i suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, i dalje puni medijske naslovnice. Sada je u belgijskoj emisiji 'De Afspraak' komentirao biciklista Remca Evenepoela.

- On je borac s ulice. Ne smatram da je to loše. Ne moraju svi biti 'izglađeni' likovi. Cijela ta priča o islamu, ako je to njegovo uvjerenje, nema u tome ništa loše. Nadam se da će mu to donijeti puno snage - rekao je Ruben, piše belgijski HLN.

- Kako prakticira vjeru? Mislim da o tome nije puno govorio. Činjenica je da je u posljednjim godinama svoje karijere jako uključio obitelj svoje žene u svoje pobjede i uspjehe. Čujem da se trudi oko toga. Je li to nužno? Nije li to nužno? To je nešto što on mora odlučiti. Mislim da mnoge njegove kolege to ne rade na isti način - dodao je Van Gucht.

Nakon emisije biciklist Remco Evenepoel objavio je odgovor na Rubenov komentar na svom Instagram profilu.

- Osjećam se obveznim reagirati na apsurdne i nepoštovane izjave koje je Ruben VG iznio o mom privatnom životu. Tvrdio je da bih ja trebao brinuti za obitelj moje žene. Dopustite da budem vrlo jasan: ovo je potpuna glupost. Moja žena potječe iz imućne obitelji. S roditeljima koji su kroz težak rad i poduzetništvo stvorili prekrasan život za svoju djecu. Oumi je bila moja susjeda. Njezini roditelji žive svega 200 metara od mojih u Schepdalu. Svatko tko tamo živi zna da oni žive u predivnoj vili. Ogromnoj kući - napisao je belgijski sportaš.

Istaknuo je kako je tamo uvijek dobrodošao, a poznavali su se još od malih nogu, prije novca i slave.

- Njezini roditelji nikome ne duguju svoje bogatstvo. Sigurno ne meni. Ne znam odakle ti dolaze tvoje priče, Ruben. Ili ti je teško vjerovati da je jedna marokanska obitelj jednostavno naporno radila i da je dobrostojeća? To više govori o tvom ograničenom svjetonazoru, nego o stvarnosti - napisao je biciklist.

- Prava istina je jednostavna: ljubav, poštovanje i naporan rad doveli su nas tamo gdje smo sada. Ne predrasude. Ne tračevi. I sigurno ne ljudi koji se nazivaju novinarima, ali šire gluposti. Možda bi se trebao više brinuti za svoju obitelj, Ruben… Jer i mi čujemo stvari - na kraju navodi Remco Evenepoel.

Time se vjerojatno osvrnuo na ljubavni život Rubena Van Guchta koji navodno, iako je u braku s Blankom Vlašić od 2022. godine, ima još jednu partnericu. Riječ je o belgijskoj spisateljici Charlotte van Looy, koja često na društvenim mrežama objavljuje zajedničke fotografije, a nedavno je u jednom od komentara napisala kako je u vezi s Rubenom već 6 godina, a 4 godine žive skupa.