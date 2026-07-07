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KONCERT U VODICAMA

BiH pjevačica koju povezuju s Jozinovićem stiže u Hrvatsku

Piše 24sata,
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BiH pjevačica koju povezuju s Jozinovićem stiže u Hrvatsku
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Foto: PROMO
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Trodnevni program će 18. srpnja zaključiti Džejla Ramović, pobjednica showa "Zvezde Granda", koja je publiku osvojila prepoznatljivim vokalom i pjesmama '1004', 'Tajna veza', 'Rizik', 'Bol' i drugima

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Nakon otvorenja ljetne sezone koje je obilježio koncert Tee Tairović, klub La Playa u Vodicama nastavlja bogat koncertni program. Vrhunac srpnja donosi JULY SPECIAL by La Playa, poseban trodnevni glazbeni program koji će od 16. do 18. srpnja okupiti neka od najvećih imena regionalne glazbene scene.

MISTERIOZNI POLJUBAC Tko je Džejla Ramović, pjevačica koju povezuju s Jozinovićem?
Tko je Džejla Ramović, pjevačica koju povezuju s Jozinovićem?

Program otvara Rasta koji će 16. srpnja premijerno nastupiti u ovom vodičkom klubu. Jedan od najpopularnijih regionalnih repera iza sebe ima niz hitova i rasprodane koncerte diljem regije, a "Kavali", "Hotel", "Euforija" i "Tajland" samo su neke od pjesama koje su obilježile njegovu karijeru.

Foto: PROMO

Dan kasnije prvi put stižu Jala Brat i Buba Corelli. Dvojac koji već godinama predvodi regionalnu trap scenu i bilježi milijunske streamove, a nedavno je održao dva koncerta u Areni Zagreb, u Vodice donosi hitove koji su ih učvrstili među najtraženijim izvođačima regionalne glazbene scene.

Foto: PROMO

Trodnevni program će 18. srpnja zaključiti Džejla Ramović, pobjednica showa "Zvezde Granda", koja je publiku osvojila prepoznatljivim vokalom i pjesmama "1004", "Tajna veza", "Rizik", "Bol" i drugima.

"Otvorenje sezone pokazalo nam je da publika želi vrhunske koncerte i upravo zato nastavljamo u istom ritmu. JULY SPECIAL by La Playa naš je poseban glazbeni projekt ovog ljeta i ponosni smo što će Rasta, Jala Brat i Buba Corelli te Džejla Ramović po prvi put nastupiti na našoj pozornici. Vjerujemo da će ta tri dana obilježiti ovo ljeto u Vodicama", poručuju iz kluba.

Foto: PROMO

Uoči JULY SPECIAL programa publiku očekuje i niz drugih koncerata. Već 9. srpnja stiže Breskvica, 11. srpnja Sandra Afrika, 14. srpnja Nikola Rokvić, a do kraja mjeseca najavljena su i gostovanja Milice Pavlović, Nataše Bekvalac, Devita, Relje i brojnih drugih. Ulaznice su u prodaji putem sustava Adriaticket.

Foto: PROMO

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